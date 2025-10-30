L'Association des médecins psychiatres du Québec remercie le ministre Lionel Carmant pour son engagement envers la santé mentale

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) tient à remercier chaleureusement le ministre Lionel Carmant pour son engagement et son leadership en faveur d'une meilleure reconnaissance des soins et services en santé mentale au Québec.

Sous sa gouverne, la santé mentale a occupé une place accrue dans les débats publics et dans les priorités gouvernementales. Le ministre Carmant a contribué à briser des tabous persistants, à améliorer l'accès aux services et à faire progresser la réflexion sur l'organisation des soins afin de mieux répondre aux besoins des personnes vivant avec des troubles mentaux et de leurs proches.

L'AMPQ tient également à souligner la qualité du dialogue et de la collaboration entretenus avec le ministre Carmant et son équipe. Cette approche constructive a permis de faire avancer plusieurs projets structurants, dont :

Le Plan d'action interministériel en santé mentale , qui mobilise l'ensemble des acteurs gouvernementaux et communautaires afin d'intégrer la santé mentale dans toutes les sphères de la société ;

, qui mobilise l'ensemble des acteurs gouvernementaux et communautaires afin d'intégrer la santé mentale dans toutes les sphères de la société ; Les travaux de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) , qui ont contribué à réduire les listes d'attente et à permettre de voir davantage de patients, notamment grâce à une meilleure répartition des ressources et à un appui accru aux professionnels de la santé autres que les médecins.

, qui ont contribué à réduire les listes d'attente et à permettre de voir davantage de patients, notamment grâce à une meilleure répartition des ressources et à un appui accru aux professionnels de la santé autres que les médecins. Et toujours en partie dans l'IPAM, les alternatives à l'hospitalisation , qui offrent des réponses adaptées et humaines en santé mentale tout en désengorgeant le réseau hospitalier ;

, qui offrent des réponses adaptées et humaines en santé mentale tout en désengorgeant le réseau hospitalier ; Les programmes PRISM , qui favorisent une meilleure prise en charge et une continuité des soins pour les personnes vivant des épisodes psychotiques ;

, qui favorisent une meilleure prise en charge et une continuité des soins pour les personnes vivant des épisodes psychotiques ; « La santé mentale a longtemps été le parent pauvre du réseau de la santé. Grâce à la détermination et à l'ouverture du ministre Carmant, des avancées importantes ont été réalisées pour qu'elle soit davantage considérée comme une composante essentielle de la santé publique. Nous saluons sa volonté d'agir, son écoute et sa capacité à travailler en partenariat avec les professionnels et les patients », a déclaré la Dre Claire Gamache, présidente de l'AMPQ.

Pour toutes ces réalisations, le ministre Carmant restera toujours un ami de l'AMPQ. L'Association continuera de reconnaître sa contribution et de s'inspirer de son approche centrée sur la collaboration et le mieux-être des personnes vivant avec des troubles de santé mentale.

Sur ces bases, l'Association demeure déterminée à poursuivre le dialogue avec les autorités gouvernementales afin de bâtir un réseau de soins en santé mentale plus accessible, intégré et centré sur les besoins des Québécois et Québécoises. Cette volonté inclut également la participation active de l'AMPQ aux chantiers d'avenir que sont la révision des lois en santé mentale et la réorganisation de la justice, afin d'assurer une meilleure cohérence entre le système de santé et le système judiciaire.

À propos de l'AMPQ

L'Association des médecins psychiatres du Québec regroupe plus de 1300 psychiatres pratiquant à travers le Québec. Elle a pour mission de promouvoir l'excellence en psychiatrie, de soutenir ses membres dans leur pratique et de contribuer à l'amélioration des soins et services en santé mentale pour l'ensemble de la population.

SOURCE Association des médecins psychiatres du Québec

Source : Martine Dériger, directrice générale, AMPQ, (514 515-4304), [email protected]