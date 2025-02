Décès de M. Jacques Côté - L'AMPQ appuie les recommandations du rapport d'enquête publique

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) appuie la vision et les recommandations du rapport de la coroner Géhane Kamel rendu public aujourd'hui.

L'AMPQ réaffirme son ferme engagement dans le processus en cours de révision de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui, adoptée il y a plus de 25 ans. Ce rapport, comme d'autres auparavant, réitère la nécessité de réformer en profondeur un système de justice et de soins dysfonctionnel et de mettre en place une nouvelle loi cohérente, facile à appliquer et à comprendre, centrée sur le bien-être des patients et facilitant la collaboration entre les différents acteurs du système. L'AMPQ soutient la vision de la coroner en faveur « d'une révision [qui] ne soit pas simplement cosmétique [permettant] notamment que le critère de dangerosité immédiate soit modulé. »

En effet, les circonstances du décès de M. Jacques Côté illustrent les limites d'un système basé sur la « dangerosité » comme critère d'intervention pour prendre en charge et aider les patients aux prises avec des troubles mentaux. L'AMPQ croit que la détérioration de la santé mentale et le besoin de soins devraient être également considérés comme un critère pour pouvoir hospitaliser un patient.

L'AMPQ partage « l'[urgence] que nous passions de la parole aux actes pour inclure et impliquer les proches ». L'association fait front commun avec les acteurs du milieu en faveur d'une reconnaissance du rôle fondamental des familles dans l'accompagnement des personnes aux prises avec des troubles mentaux sévères afin de favoriser leur rétablissement.

L'objectif ultime de « simplification des mesures tant pour les usagers que pour leurs proches » souligné par la coroner est au cœur des préoccupations de l'AMPQ. L'association croit que la création d'un tribunal administratif spécialisé en santé mentale permettra de regrouper les procédures et l'expertise actuellement divisées entre plusieurs juridictions, offrant un parcours lourd et éclaté aux patients, aux familles et aux soignants.

Tout comme Madame Kamel, l'AMPQ réaffirme que les attentes sont grandes pour cette révision législative en santé mentale. Il est impératif de renforcer la clarté et l'efficacité du système juridique en santé mentale au Québec, pour mieux protéger les personnes dont l'état mental est perturbé et leur garantir des soins adaptés. Les réformes doivent être soutenues par une collaboration étroite entre les décideurs, les professionnels de la santé, le système de justice, les familles, les usagers et les organismes communautaires afin d'offrir un système soutenant, humain et plus efficace pour tous.

L'AMPQ réitère sa volonté de collaborer avec l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) qui a le mandat de se pencher sur cette révision d'envergure pour qu'elle soit complétée dans les meilleurs délais.

