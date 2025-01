MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 ont été dévoilés aujourd'hui au Salon de l'Auto de Montréal, où l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) les exposera aux visiteurs dans le kiosque des prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) pendant toute la durée du salon. Cet événement populaire, qui se tient au Palais des congrès, sera ouvert au public du 17 au 26 janvier.

Voici les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 :

Les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 (Groupe CNW/Association des Journalistes Automobile du Canada)

Finalistes de la voiture canadienne de l'année

Acura Integra Type S

Honda Civic

Toyota Camry

Finalistes du véhicule utilitaire canadien de l'année

Hyundai Santa Fe

Mazda CX-70

Toyota Land Cruiser

Finalistes du véhicule électrique canadien de l'année

BMW i4

Fiat 500e

Lucid Air

Finalistes du véhicule électrique utilitaire canadien de l'année

Hyundai Ioniq 5 N

Kia EV9

Mazda CX-70 hybride rechargeable

Sélectionnés par un jury d'experts de l'AJAC, ces 12 excellents véhicules sont également finalistes dans quatre catégories pour les prix de la Voiture canadienne de l'année 2025.

« Le dévoilement des 12 meilleurs véhicules au Canada par l'AJAC a été un véritable succès, marqué par leur entrée spectaculaire, un à un, dans la salle, créant un effet WOW garanti ! Les visiteurs et visiteuses peuvent profiter d'une expérience unique et mémorable en venant découvrir et admirer ces 12 véhicules d'exception au Salon de l'Auto de Montréal. »- Luis Pereira, directeur exécutif Salon de l'Auto de Montréal.

La liste des 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 comprend à la fois des nouveaux venus et des favoris de longue date aux yeux des acheteurs de voitures canadiens.

La Honda Civic, gagnante en 2022 et voiture la plus vendue au Canada en 2024, est en lice pour le prix de la Voiture canadienne de l'année avec la Toyota Camry - une autre ancienne gagnante - et la sportive Acura Integra Type S.

Dans la catégorie du Véhicules utilitaire de l'année, le Santa Fe est un autre ancien lauréat. La dernière génération du VUS familial de Hyundai figure sur la liste des 12 meilleurs véhicules avec deux autres nouveaux véhicules utilitaires, le Mazda CX-70 et le Toyota Land Cruiser.

Les consommateurs canadiens ayant désormais accès à un plus grand nombre de véhicules tout électriques et hybrides rechargeables, la concurrence s'intensifie également dans les catégories de la Voiture électrique et du Véhicule électrique utilitaire de l'année. La BMW i4 a remporté l'un des prix du programme de la Voiture canadienne de l'année en 2023 et elle figure parmi les 12 meilleurs véhicules avec la Fiat 500e - la voiture électrique la moins chère au Canada - et la luxueuse Lucid Air.

Un autre modèle très performant, le Hyundai Ioniq 5 N, constitue l'un des trois véhicules électriques utilitaires recommandés par les jurés, aux côtés du Kia EV9 à trois rangées de sièges et de la version hybride rechargeable du Mazda CX-70. Le Mazda est le seul véhicule qui figure dans la liste des 12 meilleurs à la fois dans ses versions à essence et électrifiée.

« L'AJAC est fière de présenter aujourd'hui les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025. Ce dévoilement représente non seulement une étape importante du programme des prix de la Voiture canadienne de l'année, mais il propose une liste incontournable pour les acheteurs de voitures neuves au Canada », a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC. « Après avoir conduit ces véhicules et les avoir soumis à un scrutin rigoureux, 48 des meilleurs journalistes automobiles du Canada ont conclu qu'ils sont les meilleurs au pays dans leurs catégories respectives. Je suis fier de nos jurés qui, chaque année, travaillent d'arrache-pied pour déterminer quels sont les meilleurs véhicules au Canada. Cela fournit aux automobilistes des informations fiables et pertinentes au moment d'acquérir leur prochain véhicule neuf. »

La liste des 12 meilleurs véhicules au Canada découle de bulletins de vote détaillés remplis par les journalistes experts de l'AJAC. De Vancouver à Halifax, 48 jurés établis partout au pays ont rempli plus de 600 bulletins pour aboutir à la liste des 12 meilleurs véhicules. CCOTY est le SEUL programme de récompenses automobiles au Canada qui exige que les jurés conduisent tous les modèles pour lesquels ils votent. Les véhicules sont testés sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles qu'expérimentent quotidiennement les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre. Les membres de l'AJAC seront disponibles pour partager leur expertise avec les visiteurs pendant le Salon de l'Auto de Montréal.

Tous les véhicules de l'année-modèle 2025 sont admissibles aux prix CCOTY, qu'ils soient nouvellement conçus, récemment rafraîchis ou inchangés depuis l'an dernier.

L'annonce des gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année se déroulera le jeudi 13 février 2025 au Salon international de l'auto du Canada, à Toronto. Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG et restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC : les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation de l'AJAC et l'ÉcoRandonnée.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative ( « KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'information : Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Jesse Caron, membre du conseil d'administration de l'AJAC, 418-284-5430