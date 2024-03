VANCOUVER, BC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les trois lauréats des prix de l'Innovation 2024, présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), ont été annoncés aujourd'hui lors des cérémonies d'ouverture d'Elevate, le salon de l'automobile de Vancouver.

Le système d'entraînement électrique BMW de cinquième génération a remporté le prix de la meilleure innovation verte de l'AJAC cette année. Présent dans les modèles électrifiés les plus récents du constructeur, dont la toute nouvelle i5 et la Série 5 hybride rechargeable, ce système élimine les terres rares des moteurs électriques et permet de réparer ou de remplacer de nombreux composants, ce qui réduit les coûts d'entretien.

La série de caractéristiques de sécurité du Volvo EX90 a reçu le prix de la meilleure innovation en matière de sécurité. La longue tradition d'innovation de Volvo à cet égard se poursuit dans le nouveau VUS électrique EX90, qui comporte un capteur lidar à haute résolution afin d'améliorer la fiabilité et les performances des fonctions d'aide à la conduite Pilot Assist - y compris dans des conditions de faible luminosité.

La suspension dynamique du Land Rover Range Rover Sport SV 6D a été élue meilleure innovation technique, une distinction remise à Land Rover pour la deuxième année consécutive. Ce système de suspension interconnecté remplace les barres antiroulis pour améliorer la maniabilité, le confort de conduite et les capacités tout-terrain du Range Rover Sport SV 2024.

« L'AJAC est fière de récompenser les meilleures nouvelles technologies de cette année dans le cadre de ses prix de l'Innovation, a déclaré le président des prix, Graham Heeps. L'électrification, l'automatisation et la sécurité figurent au premier plan lorsque les gens pensent à la technologie automobile d'avenir. Dans cet esprit, le jury a été impressionné par la réduction de l'impact environnemental du système de propulsion électrique de BMW, ainsi que l'important potentiel de la dernière série d'équipements de sécurité de Volvo pour réduire la fréquence et la gravité des accidents. Enfin, l'ingénieuse suspension de Range Rover montre qu'il existe encore de nombreuses autres façons d'améliorer les véhicules que nous conduisons, quel que soit le groupe motopropulseur. »

À propos des prix de l'Innovation de l'AJAC

Les prix de l'Innovation de l'AJAC sont décernés chaque année aux meilleures innovations automobiles dans trois catégories : meilleure innovation verte, meilleure innovation en matière de sécurité et meilleure innovation technique.

Les prix de l'Innovation sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), une association professionnelle qui réunit les meilleurs journalistes automobiles du Canada et fournit aux consommateurs des conseils impartiaux sur l'achat d'une voiture. Un jury d'experts composé de journalistes de l'AJAC évalue les candidatures et établit une liste restreinte de finalistes, qui sont ensuite présentés en détail aux juges. Le jury vote pour les nouvelles technologies qu'il considère comme les meilleures de l'année.

Les innovations sont évaluées en fonction de leur intérêt pour le consommateur, de leur originalité, de leur coût et de leur impact probable sur le marché (les nouvelles technologies commencent souvent par équiper des modèles haut de gamme avant d'être disponibles dans des véhicules plus abordables).

Pour plus d'informations, consultez www.canadiancaroftheyear.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @canadiancaroftheyear

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

