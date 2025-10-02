MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association des employeurs maritimes (AEM) annonce la nomination de Nicola Dolbec au poste de président. Le conseil lui accorde sa pleine confiance pour diriger l'organisation vers un avenir prometteur.

Fort de 27 années d'expérience au sein de l'AEM, M. Dolbec a gravi les échelons et s'est distingué par son expertise en relations industrielles, son intégrité et sa capacité à mobiliser les équipes. Reconnu pour son sens de l'équité, sa vision stratégique et sa compréhension des conditions nécessaires pour relever les défis à venir, il incarne les valeurs mêmes de l'Association.

« Grâce à sa connaissance approfondie de notre industrie et à sa grande expérience, Nicola Dolbec apporte la stabilité, un sens des priorités et une approche humaine essentiels pour guider notre organisation vers l'avenir », souligne Chris Fournier, président du conseil d'administration.

Son sens stratégique sera déterminant pour faire progresser notre vision : devenir un employeur maritime agile et résilient, reconnu pour ses hauts standards d'excellence et qui mise sur ses employés et la qualité de ses partenariats. Sous sa direction, l'équipe de gestion poursuivra ses efforts pour maintenir un environnement de travail sécuritaire et productif pour tous les hommes et les femmes qui soutiennent notre secteur maritime.

En tant que président, M. Dolbec relèvera directement du conseil d'administration et continuera de faire vivre la mission qui définit l'AEM.

