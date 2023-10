TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) et ses banques membres incitent les particuliers à user de vigilance et à s'informer sur les pratiques exemplaires de cybersalubrité. À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, soit le mois d'octobre, l'ABC émet des conseils et des renseignements sur la cybersécurité afin d'aider les consommateurs à éviter les arnaques en ligne.

« Bien que la cybersécurité soit une préoccupation constante pour le secteur bancaire, elle revêt une importance particulière durant le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. En effet, il s'agit d'une opportunité de rappeler que nous partageons tous la responsabilité de protéger les renseignements personnels et financiers, affirme Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Nous participons au mois de la cybersécurité depuis 2006, et continuerons à intensifier la participation du secteur bancaire à la protection des données et de la vie privée au Canada. À cet effet, nous sommes fiers de présenter de nouveaux outils pertinents dont tout le monde peut bénéficier. »

Les récentes statistiques soutiennent le besoin d'une sensibilisation accrue à la cybersécurité. Le Centre antifraude du Canada a révélé une hausse de 40 % des pertes dues au cybercrime, et aucun changement dans le taux des victimes qui signalent ces incidents. Dans le monde, environ trois milliards de courriels hameçons sont envoyés quotidiennement. Au Canada, cette campagne de sensibilisation est d'une extrême importance, vu que plus de 94 % de la population peut utiliser Internet.

En collaboration avec divers intervenants, dont la campagne PensezCybersécurité du gouvernement canadien, l'ABC a rassemblé du matériel éducatif destiné à donner aux particuliers les moyens d'agir afin de raffermir leur bien-être numérique. Ce contenu, accessible sur le site de cybersalubrité de l'ABC, renferme des questionnaires interactifs, des informations sur les questions qu'une banque ne posera jamais à ses clients, des ressources pour PME et des trousses éducatives complètes. Ce matériel, offert en français et en anglais, s'accompagne d'un bulletin périodique des plus récents conseils pour éviter la fraude et les arnaques.

L'ABC et ses banques membres collaborent étroitement avec les forces de l'ordre, les ministères et agences du gouvernement et d'autres intervenants en vue d'éduquer le public sur les moyens de demeurer vigilant, de suivre les pratiques de sécurité en ligne et de savoir distinguer les demandes légitimes des tentatives de fraude. Si une personne remarque des activités non autorisées sur son compte, elle devra immédiatement en aviser son institution financière, de même que le service de police local et le Centre antifraude du Canada.

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

