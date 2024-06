HALIFAX, NS, le 24 juin 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des pharmacies de quartier (les « Pharmacies de quartier ») a l'honneur de présenter le prix de l'Avancement en pharmacie Len Marks à la famille Coutu et le prix du Partenaire distingué de l'année à Mike Dutton de Pharmascience Canada.

Sandra Hanna, cheffe de la direction des Pharmacies de quartier, souligne que « nos prix témoignent d'un leadership exceptionnel et de contributions inestimables au sein du secteur de la pharmacie communautaire. Les pharmacies jouent un rôle clé dans la promotion d'un système de santé résilient pour tous les Canadiens. Des leaders visionnaires comme la famille Coutu et Mike Dutton continuent de jouer un rôle central pour faire avancer le positionnement de la pharmacie en tant que partenaire de soins de santé et carrefour de santé communautaire incontournable. »

Les lauréats ont été salués lors de l'exposition annuelle EXPO Pharmacie des Pharmacies de quartier, qui se tient au Centre des congrès d'Halifax du 24 au 27 juin 2024.

Marie-Claude Vézina, présidente des Pharmacies de quartier, indique quant à elle que « c'est un privilège de féliciter chaleureusement la famille Coutu et Mike Dutton au nom du conseil d'administration des Pharmacies de quartier et de tout le secteur des pharmacies communautaires. Leur engagement inébranlable envers la pharmacie et leurs réalisations exceptionnelles améliorent considérablement la prestation de soins de santé innovants. Ces prix symbolisent notre profonde fierté visant à reconnaître l'immense valeur et l'accessibilité que les pharmacies apportent à notre système de santé. La pharmacie se présente comme un véritable allié en matière de soins de santé pour les gouvernements, les systèmes de santé locaux et les Canadiens. »

Prix de l'Avancement en pharmacie Len Marks -- Famille Coutu

L'Association remet ce prix en mémoire de Len Marks, le président du conseil d'administration de l'Association canadienne des chaînes de pharmacies (ACCP), de 1997-2000. Ce prix honore une personne ou un groupe qui fait preuve d'un dévouement exceptionnel pour faire progresser le domaine de la pharmacie. Les lauréats soutiennent activement le développement et l'excellence des leaders en pharmacie tout au long de leur carrière, s'efforcent d'élever les normes relatives à la prestation des soins de santé, défendent le rôle vital des pharmacies communautaires dans la prestation des soins et s'engagent envers le service communautaire par l'entremise d'initiatives de bienfaisance ou bénévoles qui améliorent les soins de santé.

Le prix Len Marks 2024 est présenté à la famille Coutu. La famille Coutu est inextricablement liée à l'entrepreneuriat québécois depuis la fondation du Groupe Jean Coutu en 1969. Au fil des ans, la famille et la marque ont évolué pour répondre aux besoins changeants du secteur pharmaceutique et ont étendu leur bannière de vente au détail au Canada.

François J. Coutu était présent à l'exposition EXPO Pharmacie 2024 pour recevoir le prix au nom de sa famille. Avec plus de 25 années d'expérience à divers postes de direction au sein du Groupe Jean Coutu, François a été président et chef de la direction de 2007 à 2018 et a continué à en être le président jusqu'au 31 mai 2019. De plus, il a fait de grandes contributions en tant que membre de divers comités de conseils d'administration, dont celui de METRO depuis 2018.

Il a également été président du conseil d'administration de l'Association canadienne des chaînes de pharmacies (ACCP) et administrateur de Rite Aid Corporation. Pharmacien de formation, François détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université McGill ainsi qu'un baccalauréat en pharmacie de l'Université Samford. Il est membre international du conseil d'administration de la McWorther School of Pharmacy de l'Université de Samford.

Prix du Partenaire distingué de l'année -- Mike Dutton

Le prix du Partenaire distingué de l'année honore un partenaire des Pharmacies de quartier qui affiche son engagement envers les initiatives et les comités de l'Association et contribue à l'avancement du secteur de la pharmacie communautaire.

Le lauréat de cette année est Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada, où il est une figure centrale depuis 2002. Sa vaste expérience dans l'industrie pharmaceutique englobe un large éventail de rôles dans les domaines des ventes, du marketing, de la finance, de la planification stratégique et bien d'autres qui couvrent plusieurs domaines thérapeutiques.

Sa capacité exceptionnelle à gérer le changement organisationnel et à mettre en œuvre des stratégies efficaces a grandement contribué à la croissance rapide de Pharmascience, et a fait de l'organisme l'un des principaux fabricants de médicaments génériques au pays. Tout au long de son mandat, Mike a toujours accordé la priorité au bien-être des patients canadiens. Reconnaissant l'importance d'une chaîne d'approvisionnement résiliente et autosuffisante, Mike plaide activement en faveur du renforcement des capacités nationales de fabrication de produits pharmaceutiques au Canada et du soutien aux investissements locaux.

Mike a également toujours souligné l'importance de l'intégrité, de la confiance et du travail d'équipe tout au long de son parcours professionnel. En tant que chef de file, il est connu pour son dévouement à former et à guider des équipes hautement performantes. L'atteinte de résultats exceptionnels reflète sa passion profonde pour l'excellence des ventes et le leadership. Son engagement envers ces principes a été la pierre angulaire de sa carrière.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, notamment des chaînes, des bannières, des pharmacies de soins de longue durée et spécialisées, des chaînes d'épicerie et des magasins de masse comprenant des pharmacies. Nous défendons le rôle des pharmacies dans le soin des Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à faire progresser des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies idéalement situées dans pratiquement toutes les communautés au pays. Les pharmacies font partie intégrante des soins aux patients.

