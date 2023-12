OTTAWA, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer que les candidatures sont désormais acceptées pour son programme des Prix ACJ, le plus important programme national de prix en journalisme d'investigation au Canada.

Le programme des Prix ACJ de cette année comprend 19 catégories et récompense l'excellence journalistique publiée sur plusieurs plateformes. Il existe des prix spéciaux pour le journalisme produit sur des sujets spécifiques, notamment : l'environnement et le changement climatique, le secteur travail et les droits de la personne.

Pour le concours de cette année, l'ACJ est heureux d'annoncer qu'il introduit une nouvelle catégorie : Reportage écrit communautaire, qui récompense le journalisme narratif de longue durée par des médias locaux ou régionaux.

Le programme 2023 célébrera également l'excellent travail des étudiants journalistes et récompensera un journaliste indigène émergent/émergente.

La date limite pour soumettre les candidatures au concours de cette année est 23 h 59 HE le 19 janvier 2024.

« Les actes de journalisme, qu'ils soient de nature d'investigation, explicative ou documentaire, qui informent les citoyens et leur donnent les moyens de poser des questions critiques aux individus et aux organisations au pouvoir constituent un service public sans précédent », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ. « Un journalisme de haute qualité, qui met en lumière les recoins les plus sombres et exige des responsabilités, est un ingrédient essentiel pour préserver la démocratie. »

Comme toujours, les membres de l'ACJ bénéficient des tarifs d'entrée les plus bas. Si vous ou un membre de votre équipe n'êtes pas déjà membre, veuillez vous inscrire en visitant notre site Web .

Les membres de l'ACJ qui soumettent une candidature individuelle dans les catégories Médias communautaires ou Journalisme parlé communautaire verront leurs frais d'inscription annulés. Les membres étudiants de l'ACJ qui soumettent des candidatures individuelles au Prix étudiant d'excellence en journalisme ne paient pas non plus de frais d'inscription.

« Les Prix ACJ ne ressemblent à aucun autre concours de prix au Canada parce qu'ils sont jugés par des journalistes pour des journalistes », a déclaré Jolly. « C'est un sentiment particulier que procure le fait d'être reconnu par vos pairs lors de notre gala festif de remise de prix pour un travail bien fait. »

L'ACJ souhaite remercier ses sponsors de longue date, notamment : SCA Canada et Journalists for Human Rights. Nous tenons également à remercier la Fondation Ken et Debbie Rubin pour leur soutien continu à notre prix du journalisme pour la liberté d'information.

Les finalistes des Prix ACJ 2023 seront annoncés au début du printemps 2024. Les gagnants/gagnantes seront annoncés lors d'un gala le 1er juin 2024 lors de notre conférence annuelle à la Bibliothèque de référence de Toronto.

SOURCE Association canadienne des journalistes (ACJ)

Renseignements: Brent Jolly, président de l'ACJ - 289-387-3179, [email protected] ; Jason Markusoff, président du comité des Prix ACJ, [email protected] ; Les questions générales sur les prix peuvent toujours être soumises à [email protected]