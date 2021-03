L'Assemblée nationale poursuit ses travaux

QUÉBEC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ -De concert avec les groupes parlementaires et les députés indépendants, le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce que les travaux parlementaires reprendront le mardi 9 mars prochain à la salle de l'Assemblée nationale à 10 heures. La période de questions et de réponses orales suivra vers 14 heures ce même jour. Dans le respect des directives de la Santé publique, les parlementaires continueront de siéger à nombre réduit, soit 37 élus et élues.

Les mesures sanitaires et les aménagements mis en place lors de la reprise de la période de travaux parlementaires, en février dernier, sont maintenus.

L'entente entérinée par les parlementaires sera en vigueur pour les quatre prochaines semaines. Celle-ci sera réévaluée selon l'évolution de la situation.

Les travaux parlementaires seront diffusés en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale et dans son site Internet à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html.

