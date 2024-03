L'Assemblée nationale du Québec reconnait la contribution remarquable de l'ÉTS

Un honneur bien senti

Une délégation de représentants de l'ÉTS, accompagnée d'étudiantes et d'étudiants, a été conviée dans le but de célébrer la création de l'ÉTS par le gouvernement du Québec, mais également de souligner l'apport des Ingénieuses et de François Gagnon, dont les contributions ont eu un impact positif sur la communauté de l'ÉTS, le domaine du génie et la société québécoise.

Depuis sa fondation en 2009, le regroupement étudiant Les Ingénieuses fait la promotion de l'intégration des femmes en génie à travers diverses activités de sensibilisation, de formation et de réseautage, en plus de faire du bénévolat et de participer à des initiatives visant à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les sciences et les carrières dans le domaine des sciences, technologies, informatique et mathématique (STIM).

À l'ÉTS depuis 1991, le professeur Gagnon est reconnu pour son expertise en microélectronique et en télécommunication, étant l'un des premiers professeurs de l'ÉTS à se voir confier une chaire de recherche, soit la Chaire de recherche industrielle en télécommunications sans fil. Il devient également titulaire de la Chaire de recherche industrielle en numérisation sans fil pour les pays en développement. Ses nombreuses recherches et implications avec l'Industrie et ses pairs sont d'une grande valeur sur le plan humain, technologique et financier, notamment par la création du Laboratoire de communications et d'intégration de la microélectronique (LACIME). Son mandat en tant que directeur général de l'ÉTS, depuis 2019, a été marqué par l'entrepreneuriat, l'innovation et la volonté de mettre sur pied des projets et instituts encourageant la synergie et la collaboration dans des domaines valorisant le mieux-être, la santé, l'adaptation aux changements climatiques et le développement durable. François Gagnon a laissé une marque significative à la fois en tant que professeur à l'ÉTS et chercheur dans l'industrie.

L'ÉTS, une histoire empreinte de réussites

Le mois de mars 1974 marquait la création de l'École de technologie supérieure (ÉTS). Initialement, ce simple projet-pilote répondait à une volonté du gouvernement du Québec de créer une formation innovante caractérisée par une approche pratique de la profession d'ingénieur. En 50 ans, l'ÉTS, bien au-delà des prédictions, s'est taillé une place de choix dans l'écosystème universitaire. Véritable fleuron du Québec, l'École a su faire rayonner son modèle coopératif d'enseignement et son approche collaborative de recherche avec l'industrie, et ce, au Québec et au Canada comme à l'international.

Citations

« En 50 ans, l'ÉTS est devenue un véritable fleuron et a su mettre le génie au service de notre développement économique. Avec une formation connectée sur l'industrie, on compte aujourd'hui plus du quart des diplômés en génie dans les quatre coins du Québec. Je parle au nom du gouvernement du Québec pour remercier tous les artisans qui ont contribué à son succès retentissant. Longue vie à l'ÉTS! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Depuis 50 ans, beaucoup de chemin a été parcouru et de nombreux plafonds de verre ont été brisés. Je réfléchis aux progrès remarquables accomplis, particulièrement en ce qui concerne la place des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'informatique et des mathématiques (STIM). Ces avancées réalisées au sein de l'École de technologie supérieure et l'atteinte de ces objectifs n'auraient jamais été possibles sans l'engagement déterminant de plusieurs acteurs clés. Parmi eux, je tiens à souligner le rôle crucial du groupe étudiant, Les Ingénieuses de l'ÉTS. Leur mission significative et leur engagement à promouvoir l'excellence et l'égalité des chances ces quinze dernières années méritent notre reconnaissance. C'est dans cet esprit que j'ai eu le privilège de leur décerner la Médaille de la Députée.

Je souhaite offrir mes plus chaleureuses félicitations à l'ÉTS et aux Ingénieuses pour leurs réalisations remarquables, profitant à l'ensemble du Québec et j'ai bien hâte de voir tout ce que vous continuerez d'accomplir. »

Jennifer Maccarone, députée de la circonscription de Westmount-Saint-Louis

« En tant que député de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui comprend le merveilleux quartier de Griffintown où est établie l'École de technologie supérieure, il s'agit d'un grand honneur pour moi de souligner son époustouflant rayonnement au Québec et partout dans le monde depuis maintenant 50 ans. Nous avons une chance inouïe de pouvoir compter sur l'ÉTS parmi nos partenaires ici dans le Sud-Ouest et de pouvoir participer avec elle à l'innovation et au développement au quotidien.

Je souhaite aussi féliciter Monsieur François Gagnon, directeur général, mais aussi professeur et chercheur, pour son illustre carrière auprès de l'ÉTS. Ce fut un grand honneur de lui remettre une Médaille du Député de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour souligner l'ensemble de son œuvre.»

Guillaume Cliche-Rivard, député de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne

Imaginer la suite

C'est sous ce thème que se dérouleront les activités soulignant les 50 ans de l'École. Au cours de la prochaine année, l'ensemble de la programmation habituelle sera teinté par la thématique ainsi que son concept visuel et plusieurs initiatives spéciales sont déjà prévues. On pense notamment à la bière 50e brassée par le club scientifique de l'ÉTS GéniALE, en collaboration avec la microbrasserie locale Les Trois Mousquetaires, de même que l'installation d'un parcours narratif retraçant les grands jalons de l'histoire de l'École ponctués de témoignages.

