L'Assemblée nationale du Québec recherche des projets créatifs pour 2025-2026!

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est heureuse de lancer son appel de projets 2025-2026! Cet appel, qui revient pour une cinquième année, a permis à une centaine d'artistes et d'organismes de partout au Québec de faire rayonner leurs idées et leur créativité auprès du grand public, à l'Assemblée nationale.

Talents recherchés!

Que ce soit grâce à des expositions, des événements artistiques, des activités scientifiques ou la projection de documentaires, l'appel de projets cherche à faire briller les talents du Québec et les initiatives citoyennes porteuses.

« Cet appel de projets représente une occasion unique de soutenir les actions citoyennes, de donner un nouvel élan à la vie démocratique et de valoriser des créations provenant des différentes régions du Québec », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy.

L'appel de projets se déroule du 15 novembre 2024 au 15 février 2025 inclusivement. Les personnes et organismes souhaitant soumettre des propositions peuvent prendre connaissance des critères de sélection et de la marche à suivre en visitant le site Web de l'Assemblée nationale.

L'année dernière, parmi l'ensemble des projets reçus et analysés, une vingtaine ont été retenus. Pour l'organisation et la promotion des activités inscrites au calendrier de la Programmation citoyenne, l'Assemblée nationale travaillera en partenariat avec les personnes et les organismes sélectionnés.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'Assemblée nationale, son rôle et sa mission.

