L'Assemblée nationale du Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec poursuivent leur partenariat en signant une nouvelle entente

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) sont ravis d'annoncer la poursuite de leur partenariat par la signature d'une nouvelle entente. En vigueur jusqu'au 31 mars 2028, cette entente vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans divers domaines tels que la formation, le partage d'expertise et le développement de la relève.

L'Assemblée nationale pourra compter sur l'expertise de l'ITHQ pour la formation du personnel en cuisine et en service en salle et bénéficier d'un accompagnement pour le recrutement.

Les étudiantes et étudiants finissants de l'ITHQ en cuisine ou en service auront l'occasion de réaliser des stages de perfectionnement et de participer à des événements au restaurant Le Parlementaire.

Un premier banquet pédagogique sera organisé le 20 mars prochain, à compter de 17 h 30. Cet événement unique, ouvert au public, permettra à des étudiantes et étudiants de l'ITHQ de concevoir un repas de quatre services en collaboration avec la brigade du Parlementaire.

« Nous sommes honorés et fiers de poursuivre cette collaboration avec l'ITHQ. Cette entente illustre notre engagement à soutenir l'excellence et à favoriser le développement des talents dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie, et ce, avec un partenaire qui accorde autant d'importance que notre institution à l'utilisation et à la promotion des produits du Québec. À l'Assemblée nationale du Québec, nous comptons déjà sur la présence d'un chef d'exception en la personne de M. Sébastien Laframboise qui saura, j'en suis convaincue, inspirer ces jeunes », a souligné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale.

« L'ITHQ est très heureux de poursuivre son partenariat avec l'Assemblée nationale du Québec, avec qui nous partageons un amour des produits d'ici et un engagement à les mettre en valeur. Cette nouvelle entente permettra aux deux restaurants du parlement de bénéficier de l'expertise de l'ITHQ pour maintenir leurs bonnes pratiques en restauration et à nos étudiants et étudiantes d'accéder à des occasions uniques de stage et de participation à des événements gastronomiques au sein d'un des lieux les plus emblématiques du Québec », a mentionné Mme Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Rappelons que l'Assemblée nationale et l'ITHQ ont signé pour la première fois en décembre 2017 une entente de partenariat.

