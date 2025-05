L'Assemblée nationale du Québec accueille l'exposition Fierté et résilience : 25 ans d'histoires de familles LGBTQ2S+

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est heureuse d'accueillir en collaboration avec la Coalition des familles LGBT+ l'exposition photographique Fierté et résilience : 25 ans d'histoires de familles LGBTQ2S+ présentée à l'agora du pavillon d'accueil du 26 mai au 28 juin 2025. Cette exposition conclut une tournée provinciale amorcée en 2023 à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisme.

À travers une trentaine de portraits familiaux, l'exposition met en lumière des histoires émouvantes et diversifiées de familles LGBTQ2S+ de partout au Québec. « Il y a 23 ans, j'étais au salon Bleu avec ma famille. Nos enfants avaient été exceptionnellement admis dans les gradins pour que nous puissions voir notre famille lesboparentale devenir légalement reconnue au Québec. L'organisme que j'ai fondé avait alors 5 ans. C'est une symbolique forte pour moi et pour de nombreuses familles de nous retrouver de nouveau à l'Assemblée nationale », explique Mona Greenbaum, fondatrice de la Coalition des familles LGBT+ et commissaire de l'exposition.

L'exposition met également en perspective les avancées juridiques et sociales obtenues au fil des années grâce au travail de la Coalition, notamment en matière d'adoption, de procréation assistée, de filiation, de reconnaissance des parentalités trans et de pluriparentalité.

« Présenter cette exposition à l'Assemblée nationale du Québec est un moment profondément significatif. Des sondages récents nous indiquent qu'il y a une remontée claire de l'homophobie, de la transphobie, et du malaise face à nos familles. C'est donc encore plus important de faire connaître nos histoires, de montrer qui nous sommes dans toute notre splendeur! C'est comme ça qu'on arrive à changer les mentalités », indique MP Boisvert, directrice générale de la Coalition des familles LGBT+.

Vernissage familial

Pour souligner l'ouverture de l'exposition, un vernissage familial sera organisé le samedi 31 mai de 10 h à 14 h. L'événement, ouvert au grand public, propose des activités pour enfants, de l'animation, des prestations artistiques et des moments de partage.

À propos de la Coalition des familles LGBT+

La Coalition des familles LGBT+ est un organisme communautaire de défense de droits qui vise la reconnaissance sociale et légale des familles issues de la diversité́ sexuelle et de la pluralité́ des genres. Concrètement, la Coalition travaille à bâtir un monde exempt de LGBTQphobies où toutes les familles sont célébrées et valorisées, sans égard à leur composition, à l'origine ethnique ou à la nationalité́ de leurs membres. Pour plus d'informations, visitez le www.familleslgbt.org.

