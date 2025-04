L'Assemblée nationale dévoile une œuvre multimédia inédite pour célébrer le 85e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - C'est dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion qu'a été dévoilée l'œuvre vidéo de l'artiste multimédia Isabelle Gagné, À hauteur d'X, marquant le 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Présentée en grande première en présence de Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, cette œuvre sera projetée à l'agora du pavillon d'accueil pour une durée de cinq ans.

« X », un trait symbolique

Débutant par un simple trait qui se multiplie en une centaine de marques aux couleurs vibrantes, À hauteur d'X est une projection de 8 minutes rendant hommage à 15 militantes québécoises. L'œuvre tisse les fils de leur lutte, de 1920 à 1960, vers une victoire historique : l'obtention d'une voix aux urnes comme citoyenne au Québec.

« L'histoire politique des femmes québécoises est un point culminant de notre démocratie que nous avons le devoir de maintenir dans la mémoire collective. Ce projet s'inscrit parmi les gestes que je souhaitais poser en tant que deuxième femme à présider l'Assemblée nationale du Québec. L'art est une voie pour se souvenir, éduquer et surtout, inspirer les générations futures à perpétuer une société toujours plus égalitaire », souligne Mme Nathalie Roy.

La recherche archivistique au cœur de la création

Bien plus qu'un projet artistique au caractère expérimental, À hauteur d'X s'appuie sur une recherche historique soutenue menée sur plusieurs mois. Les archives vidéo de suffragettes tissées à des extraits de L'argumentaire d'une lutte (1909 à 1940), texte bouleversant de l'écrivaine Maude Pilon, composent une trame mémorielle vivante et incarnée du chemin parcouru vers le rêve commun d'une démocratie paritaire.

« À hauteur d'X conjugue mon approche sur la réminiscence, l'échantillonnage des archives et le patrimoine culturel. C'est un honneur de témoigner au moyen de ma pratique artistique, cette lutte légitime qui permet aujourd'hui d'inscrire mon X sur un bulletin de vote », précise Isabelle Gagné.

Réalisée dans le cadre d'un concours lancé conjointement par l'Assemblée nationale du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), À hauteur d'X sera accessible au public jusqu'en avril 2030.

En complément, dès le 25 avril, le documentaire « À hauteur d'X, la création », qui nous plonge au cœur du processus créatif de l'artiste et de l'écrivaine, sera diffusé sur la chaîne YouTube et le Canal de l'Assemblée nationale du Québec.

