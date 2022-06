L'ASSEMBLÉE NATIONALE DÉVOILE LE MONUMENT EN HOMMAGE AU PREMIER MINISTRE JACQUES PARIZEAU

QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a dévoilé ce matin le monument en hommage à M. Jacques Parizeau, premier ministre du Québec de 1994 à 1996. Les membres de sa famille, ses proches, des dignitaires, les parlementaires actuels et d'anciens collègues, de même que les représentants des partenaires du projet -- la Commission de la capitale nationale du Québec, la Fondation du Grand Montréal, le Fonds Jacques Parizeau et le ministère de la Culture et des Communications -- étaient présents pour rendre hommage à ce politicien d'exception.

« Jacques Parizeau a défendu un idéal de société, axée sur la recherche, l'innovation, l'éducation et la prospérité, libre d'assumer son destin et son développement. Cet homme aura consacré sa vie, ses idées et son énergie à l'épanouissement du Québec », a rappelé M. Paradis.

Érigée à un endroit très symbolique, soit à l'intersection des rues Jacques-Parizeau et des Parlementaires, cette statue en bronze est l'œuvre des sculpteurs Jules Lasalle et Annick Bourgeau. L'Assemblée nationale est fière de mettre en valeur cette œuvre d'art, qui lui est offerte par la Fondation du Grand Montréal et le Fonds Jacques Parizeau.

Rappelons que la carrière de parlementaire de M. Jacques Parizeau a débuté par son élection en 1976 à titre d'élu au sein du gouvernement de M. René Lévesque. M. Parizeau est à la tête de divers ministères jusqu'en 1984, notamment celui des Finances, du Revenu et des Institutions financières et Coopératives. Il a aussi occupé le poste de président du Conseil du trésor. De 1988 à 1996, M. Jacques Parizeau est chef du Parti québécois, et premier ministre de 1994 à 1996. Antérieurement à sa carrière politique, il a été professeur, entre autres à l'École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal de 1955 à 1976, ayant lui-même étudié dans cet établissement, en plus d'être titulaire d'un doctorat en économie de la London School of Economics. Décédé le 1er juin 2015, M. Parizeau a laissé un important legs économique au Québec, particulièrement la création de la Caisse de dépôt et placement du Québec dont il était très fier.

