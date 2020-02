L'Assemblée nationale accueille l'exposition Des œuvres qui donnent des ailes : quand l'art s'associe à la cause

QUÉBEC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la conférence tenue ce matin à la Galerie d'art Urbania, l'Assemblée nationale est heureuse de s'associer à la cause de la Fondation Maison Dauphine par le biais de l'exposition Des Œuvres qui donnent des ailes. Présentées du 10 février au 6 mars prochain dans l'agora du pavillon d'accueil, les œuvres, réalisées tant par des jeunes de La Dauphine que des artistes québécois et internationaux, ont été créées afin d'amasser des fonds pour soutenir la mission de l'organisme : celle d'aider les jeunes de la rue en leur offrant un milieu sécurisant et une gamme de services d'aide adaptés à leurs besoins.

« C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale ouvre ses portes à l'exposition éphémère Des œuvres qui donnent des ailes, au profit de la Fondation Maison Dauphine. La tenue de cette exposition en nos murs rappelle que la maison citoyenne est proche de son milieu et doit être le moteur d'échanges et de projets mobilisateurs. La jeunesse étant garante de notre avenir, j'invite les citoyennes et les citoyens à venir découvrir ces œuvres magnifiques », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

« La Galerie d'art Urbania est honorée de voir l'exposition Des œuvres qui donnent des ailes s'installer temporairement à l'Assemblée nationale. « Avec cette manifestation artistique itinérante, nous souhaitons rejoindre un large public et sensibiliser la population à la cause de la Fondation Maison Dauphine », a mentionné la directrice de la Galerie et commissaire d'exposition, Mme Kathie Robitaille.

Découvrez l'exposition à l'Assemblée nationale

Le lancement, ouvert au grand public en présence des parlementaires, des artistes, des jeunes de La Dauphine et de nombreux partenaires, se tiendra à l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale le mercredi 12 février à compter de 18 heures. Les citoyennes et les citoyens sont invités à prendre part à cette activité gratuite. Une inscription préalable est cependant suggérée à l'adresse courriel [email protected].

Une exposition itinérante qui s'illustre à travers la ville

Cette manifestation artistique, créée à l'initiative de la Galerie d'art Urbania, a été installée au Palais Montcalm tout au long de l'automne. Le 7 avril prochain, elle sera également présentée au théâtre Le Diamant lors d'une soirée de mise aux enchères.

Par la mise en vente de la fresque et des différentes œuvres d'art, la Galerie d'art Urbania et la Fondation Maison Dauphine souhaitent amasser une somme de 40 000 $. Celle-ci sera destinée à la création d'un hébergement permanent qui permettra aux jeunes soutenus par l'organisme d'être encadrés et encouragés dans leur quête vers la résolution de leurs problèmes.

Pour en apprendre davantage sur l'exposition Des œuvres qui donnent des ailes, on consulte le https://arturbania.ca/oeuvres-donnent-ailes/.

Pour plus d'informations sur La Dauphine et sa Fondation, on accède au site Web https://ladauphine.org/.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir le lancement grand public devront préalablement s'accréditer auprès du Service aux courriéristes parlementaires à [email protected].

Note : Une pièce d'identité avec photo est requise pour entrer au parlement.

Source et renseignements

Laurie Gosselin-Bélanger

Conseillère en communication

Téléphone : 418 643-1992, poste 71093

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/