FORT FRANCES, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Avec la saison de navigation en plein essor, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux plaisanciers leurs obligations de déclaration lorsqu'ils entrent au Canada par bateau dans la région du Nord-Ouest de l'Ontario. Comprendre les exigences de déclaration contribuera à assurer la sécurité de nos frontières et à garantir une saison nautique sûre et agréable sur l'eau.

Les plaisanciers entrant au Canada dans le Nord-Ouest de l'Ontario ont trois moyens de se présenter à l'ASFC :

Le point d'entrée de l'ASFC de Lac Sand Point. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

À un site de déclaration par téléphone , suivez les instructions affichées sur place pour contacter le Centre de déclaration par téléphone de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-226-7277 et demander l'autorisation d'entrer au Canada.

, suivez les instructions affichées sur place pour contacter le Centre de déclaration par téléphone de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-226-7277 et demander l'autorisation d'entrer au Canada. Présentez-vous directement, en personne, à un agent des services frontaliers au point d'entrée de Lac Sand Point pendant les heures de bureau : du 15 mai au 30 septembre : de 7 h à 19 h du 1er octobre au 15 octobre : de 8 h à 1 6h

pendant les heures de bureau : Jusqu'à 23 h 59 le 13 septembre 2026, les membres actifs du programme Passage à la frontière dans les régions éloignées (PFRE) peuvent continuer à utiliser leur permis. Après cette date, les anciens membres du programme PFRE entrant au Canada doivent se présenter à l'ASFC à un site de déclaration par téléphone désigné ou à un point d'entrée. D'autres sites de déclaration par téléphone seront annoncés pour faciliter le passage frontalier dans les zones auparavant couvertes par le programme PFRE.

peuvent continuer à utiliser leur permis.

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils pour les plaisanciers entrant au Canada avant d'arriver à la frontière.

Vous avez des doutes? Demandez à un agent de l'ASFC. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945