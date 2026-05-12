LITTLE GOLD, YT, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le point d'entrée de Little Gold Creek n'ouvrira pas le vendredi 15 mai, comme prévu initialement, en raison de retards lies aux conditions environnementales. Une nouvelle date d'ouverture n'a pas encore été confirmée. Une nouvelle date d'ouverture sera communiquée dès qu'elle sera confirmée.

Le point d'entrée de Little Gold Creek ouvrira pour la saison estivale le 15 mai 2026 (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que le point d'entrée de Little Gold Creek ouvrira pour la saison estivale le vendredi 15 mai 2026. Les horaires saisonniers seront de 9 h à 19 h, heure avancée du Pacifique (HAP), sept jours sur sept. Le point d'entrée devrait rester ouvert jusqu'au mardi 15 septembre 2026.

Les conditions météorologiques défavorables sont un facteur important dans la région et peuvent influencer les dates d'ouverture et de fermeture. Les voyageurs doivent noter que l'heure au Yukon (HAP) est en avance d'une heure sur celle de l'Alaska pendant la saison estivale. Les voyageurs sont invités à consulter le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC ou à appeler le 1-800-461-9999 pour obtenir les dernières informations.

Faits en bref

Le point d'entrée de Little Gold Creek permet aux mineurs, aux touristes et aux résidents de la région de se déplacer entre l'Alaska et le Canada. Il s'agit du poste frontalier le plus au nord de l'Amérique du Nord. Au cours de la dernière saison estivale, plus de 10 462 voyageurs ont transité au Canada par ce point d'entrée.

Le point d'entrée se trouve à 105 km à l'ouest de Dawson City, sur la Top of the World Highway. La route est fermée pendant les mois d'hiver.

Qu'ils voyagent par voie terrestre, aérienne ou maritime, les voyageurs peuvent contribuer à accélérer les délais de traitement en se présentant munis de leurs documents de voyage.

Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises à leur entrée au Canada. Si vous êtes résident au Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener des marchandises, y compris de l'alcool et du tabac (jusqu'à une certaine valeur), au Canada sans payer de droits et taxes habituels. Assurez-vous de connaître la valeur en dollars canadiens des biens que vous rapportez et d'avoir vos reçus à disposition pour l'agent.

Les voyageurs sont encouragés à ne pas voyager avec des armes à feu, mais s'ils choisissent de le faire, ils devraient consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles concernant l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et interdites.

Liens connexes

Répertoire des bureaux et services de l'ASFC - Little Gold Creek

Passage de la frontière vers le Canada

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945