OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Avis à tous les randonneurs, coureurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs, campeurs, cavaliers, conducteurs de VTT et plaisanciers! Avec le retour du temps chaud, l'ASFC veut vous rappeler vos responsabilités lorsque vient le temps pour vous de passer la frontière au Canada. Que vous veniez au Canada par voie terrestre ou maritime, le respect des directives vous aidera à passer un été agréable et en toute sécurité :

prenez connaissance de toutes les exigences d'entrée au Canada avant de partir en voyage. Pour en savoir davantage, consultez la page Aide-mémoire pour passer la frontière;





avant de partir en voyage. Pour en savoir davantage, consultez la page Aide-mémoire pour passer la frontière; présentez-vous à un point d'entrée officiel, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. L'amende minimale si vous ne vous présentez pas à l'ASFC en entrant au Canada est de 1 000 $. Si vous êtes un ressortissant étranger, le non-respect des exigences en matière de déclaration peut avoir une incidence sur votre admissibilité et votre capacité à entrer de nouveau au Canada à l'avenir;





est de 1 000 $. Si vous êtes un ressortissant étranger, le non-respect des exigences en matière de déclaration peut avoir une incidence sur votre admissibilité et votre capacité à entrer de nouveau au à l'avenir; assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces d'identité et tous les documents de voyage requis;





vous entrez au Canada par une région éloignée du pays? Il existe des permis spéciaux auxquels vous pourriez être admissible : Les titulaires du permis pour le Passage des frontières dans les régions éloignées peuvent franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis (É.-U.) dans les régions éloignées suivantes : Pigeon River jusqu'au lac des Bois inclusivement, la rive canadienne du lac Supérieur, l'île Cockburn, Sault Ste. Marie (système d'écluses supérieur) et la région de l'Angle Nord-Ouest.



Le Pacific Crest Trail (PCT) est un sentier de randonnée pédestre et équestre de longue distance situé sur la côte du Pacifique entre le Canada et les É.-U. Pour entrer au Canada par le PCT, vous devez obtenir l'autorisation de l'ASFC et avoir en permanence sur vous une copie numérique ou papier de votre permis d'entrée pendant votre séjour au Canada .

par une région éloignée du pays? Il existe des permis spéciaux auxquels vous pourriez être admissible :

Chasseurs

Armes à feu : vous devez déclarer à l'ASFC toute arme à feu que vous avez en votre possession. Assurez-vous de vérifier les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et prohibées, dont certains couteaux.

vous devez déclarer à l'ASFC toute arme à feu que vous avez en votre possession. Assurez-vous de vérifier les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et prohibées, dont certains couteaux. Volailles et oiseaux : les carcasses de gibier à plumes sauvage chassé provenant des É.-U. sont autorisées à entrer au Canada avec un permis de chasse. Consultez les derniers Renseignements pour les voyageurs : Restriction imposée sur les produits de volaille et les oiseaux provenant des États-Unis .

les carcasses de gibier à plumes sauvage chassé provenant des É.-U. sont autorisées à entrer au avec un permis de chasse. Consultez les derniers . Chasseurs d'ours : tout appât à ours importé pour usage personnel et contenant des produits ou des sous-produits animaliers crus (viande, poisson, œufs ou produits laitiers) est prohibé.

Campeurs : Il est interdit d'apporter du bois de chauffage provenant de l'étranger étant donné qu'il peut contenir des insectes envahissants ou des maladies. Aidez à protéger nos forêts; achetez du bois local et brûlez du bois local.

Conseils pour tous les voyageurs entrant au Canada par voie maritime, y compris les pêcheurs et les plaisanciers :

Vous n'êtes pas sûr? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure chose à faire pour gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Assurez-vous de suivre toutes les instructions qu'il vous donne. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à demander. Nos agents sont là pour vous aider! Vous pouvez également appeler la ligne du Service d'information sur les frontières (SIF) sans frais au Canada au 1-800-461-9999 pour obtenir davantage d'information.

Liens connexes

Recherche d'informations connexes par mot-clé : Traverser la frontière | Agence des services frontaliers du Canada | Canada | Sécuriser la frontière | média | public général | communiqués de presse

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples informations ou pour organiser une entrevue avec un représentant de l'ASFC, veuillez communiquer avec les : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945