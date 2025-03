GLACE BAY, NS, le 12 mars 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans la région de l'Atlantique et le Groupe de la criminalité financière de la GRC en Nouvelle-Écosse enquêtent sur la saisie de plus de 100 000 $ en faux billets de banque canadiens.

Le 9 janvier, des agents de l'ASFC à l'aéroport international de Mirabel, au Québec, ont intercepté un colis contenant des autocollants holographiques contrefaits qui ressemblaient aux bandes de sécurité que l'on trouve sur les billets de banque canadiens. Le 27 janvier, des agents de l'ASFC au centre de traitement du fret international de Mississauga, en Ontario, ont intercepté environ 30 000 $ en faux billets de 10, 20, 50 et 100 dollars canadiens.

Les articles avaient été expédiés au Canada depuis la Chine, et ils devaient être livrés à la même adresse à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse. Ils ont été saisis par des agents de l'ASFC et signalés à la GRC en Nouvelle-Écosse.

Le Groupe de la criminalité financière de la GRC en Nouvelle-Écosse a travaillé en étroite collaboration avec la Direction générale du renseignement et de l'exécution de la loi de l'ASFC dans la région de l'Atlantique et des représentants de la Banque du Canada pour faire avancer l'enquête.

Le 11 février, avec l'assistance de la Section des produits de la criminalité et de la Section de la sécurité communautaire du Service de police régional du Cap-Breton, le Groupe de la criminalité financière de la GRC en Nouvelle-Écosse a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Glace Bay.

Dans la résidence, les policiers ont saisi des autocollants holographiques, environ 70 000 $ en faux billets, des appareils électroniques, une carabine et d'autres articles.

L'enquête se poursuit sous la direction du Groupe de la criminalité financière de la GRC en Nouvelle-Écosse, avec l'assistance du Bureau national de lutte contre la contrefaçon.

« Malheureusement, de la fausse monnaie circule dans tout le pays », dit le caporal Mitch Thompson du Groupe de la criminalité financière. « Imprimés sur du polymère, certains faux billets peuvent sembler authentiques si l'on ne prête pas attention aux éléments de sécurité intégrés dans les billets légitimes. »

Lorsqu'ils acceptent de l'argent liquide, on conseille aux Néo-Écossais de vérifier les éléments de sécurité du billet pour s'assurer qu'il s'agit d'un billet ayant cours légal.

« Au Canada, l'utilisation ou la possession de fausse monnaie en connaissance de cause constitue une infraction », explique le caporal Thompson. « Si vous acceptez par inadvertance de la fausse monnaie comme si elle était légale, vous ne pourrez pas être remboursé; vous devrez assumer la perte. En vous familiarisant avec les éléments de sécurité des billets de banque authentiques, vous pourrez repérer les faux d'un seul coup d'œil et vous protéger contre la fraude. »

« Les agents de l'ASFC au Québec et en Ontario ont intercepté des dizaines de milliers de faux billets et d'autocollants holographiques en provenance de Chine », déclare Jonathan McGrath, gestionnaire du renseignement de l'ASFC pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. « Notre équipe du renseignement d'Halifax travaille en étroite collaboration avec la GRC en Nouvelle-Écosse dans le cadre de cette enquête. La contrebande de faux billets de banque au Canada est une infraction grave qui peut mener à une arrestation, à des accusations et à des poursuites en vertu du Code criminel et de la Loi sur les douanes. »

Vous trouverez des ressources sur la façon de vérifier les éléments de sécurité d'un billet de banque sur le site Web de la Banque du Canada : Billets de banque - Banque du Canada

On encourage les Néo-Écossais à communiquer avec le détachement de la GRC le plus proche ou avec la police locale pour signaler un crime, y compris l'utilisation de faux billets de banque, au sein de leurs collectivités. Pour conserver l'anonymat, communiquez avec Échec au crime N.-É. en composant le 1-800-222-8477, en allant dans son site Web à www.crimestoppers.ns.ca ou en utilisant l'application mobile « P3 Tips ».

Pour signaler toute activité transfrontalière suspecte, contactez l'ASFC par téléphone, sans frais, au 1-888-502-9060, ou dans le site sécurisé de la ligne de surveillance frontalière, au https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/bwl-lsf-fra.html.

