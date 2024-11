MISSISSAUGA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le 20 octobre 2024, deux voyageurs en provenance de Kingston, en Jamaïque, se sont présentés à un aéroport international canadien. Des agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont effectué une fouille secondaire et ont trouvé environ 7 kg de cocaïne en poudre dissimulée dans les bagages de l'un des passagers.

La section de la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a détenu, arrêté et accusé :

Shane Audley Black (37 ans)

Importation d'une substance réglementée, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel.

Oshin Yulanda McLeod (29 ans)

Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel.

La valeur de revente estimée de cette cocaïne est de 210 000 $.

Les deux accusés ont été placés en détention provisoire et ont comparu devant le tribunal de Brampton le 24 octobre.

« L'importation illicite de drogues alimente le crime organisé, engorge notre système de santé publique et ravage de nombreuses collectivités et familles. Grâce à notre partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada, nous défendons ensemble nos frontières et empêchons la drogue de se retrouver dans les rues. » - John McMath, inspecteur, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC

« L'Agence des services frontaliers du Canada est déterminée à mettre fin à l'importation de drogues illicites au pays, et nous demeurons vigilants dans notre travail avec nos partenaires pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. » - Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Quelques faits

L'ASFC contrôle les marchandises, y compris les expéditions de fret commercial et de messagerie, qui entrent au Canada et exerce une surveillance plus étroite de celles qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des Canadiens.

et exerce une surveillance plus étroite de celles qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des Canadiens. Pour obtenir les dernières statistiques sur l'application de la loi de l'ASFC, visitez la section sur les saisies du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles.

Misant sur une présence partout au Canada , la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin. La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

