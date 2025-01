L'ASFC et la GRC interceptent une tentative d'introduction de clandestins dans la région de Niagara

NIAGARA FALLS, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) jouent un rôle essentiel pour garantir l'intégrité de notre système d'immigration. Aujourd'hui, ils ont annoncé l'interception d'une tentative d'introduction de clandestins le long de la rivière Niagara, dans le cadre du projet « Perturber et dissuader ».

En décembre 2024, l'ASFC a lancé le projet « Perturber et dissuader », une initiative de renseignement visant à surveiller les zones vulnérables le long du pont ferroviaire international dans la région de Niagara. Ce projet se concentre sur la collecte de renseignements relatifs à la migration irrégulière et sur la perturbation des opérations organisées de passage de clandestins.

Dans le cadre de ce projet, les agents du renseignement de l'ASFC ont isolé une tentative de passage de clandestins au cours de laquelle une personne a sauté d'un train de marchandises en marche à l'entrée du Canada et a tenté de s'enfuir à Fort Erie, en Ontario. L'ASFC et la GRC ont réussi à intercepter la personne, qui a ensuite été arrêtée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En outre, deux autres personnes impliquées dans l'introduction de clandestin ont été localisées à proximité et placées sous garde pour interrogatoire.

La personne a fait l'objet d'une évaluation en vertu de l' Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et a finalement été jugée interdite de territoire au Canada et renvoyée aux États-Unis.

Le projet « Perturber et dissuader » de la région de Niagara fait partie d'une initiative plus large appelée projet Northstar, une stratégie nationale de renseignement et d'exécution de la loi. Le projet Northstar permet à l'ASFC et à la GRC de mettre en place un système d'alerte et de surveillance afin de répondre à toute augmentation des mouvements irréguliers vers le nord, que ce soit au point d'entrée ou entre les points. Conformément au plan frontalier du gouvernement du Canada, ces projets permettent de cibler les groupes du crime organisé qui facilitent le passage frontalier illégal et de perturber leurs opérations, et de faire progresser les efforts continus du Canada visant à renforcer la sécurité des frontières et l'intégrité de l'immigration.

Au Canada, l'ASFC et la GRC se partagent le mandat d'assurer la sécurité et l'intégrité des frontières. L'ASFC est responsable de l'exécution de la loi dans 1 200 points d'entrée à travers le pays, tandis que la GRC est responsable de l'exécution de la loi entre les points d'entrée. Les résultats de ces opérations conjointes visant à démanteler les réseaux organisés de passage de clandestins permettent de renforcer l'exécution de la loi et la sécurité le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Citations

« Le plan frontalier du Canada fonctionne. Les efforts conjoints de l'ASFC et de la GRC pour détecter et prévenir le passage de clandestins et d'autres activités criminelles le long de la frontière canado-américaine assurent la sécurité des Canadiens et des Américains. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Grâce à cette enquête conjointe de l'ASFC et de la GRC, nous avons mis fin à l'introduction de clandestins entre Niagara et Fort Erie. Ensemble, nos agents des services frontaliers de première ligne et la Division régionale des opérations relatives au renseignement et à l'exécution de la loi collaborent avec la GRC afin de repérer et d'expulser les personnes qui posent une menace pour la sécurité publique et d'assurer la sécurité de la frontière avec les États-Unis. »

- Michael Prosia, directeur général régional par intérim, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« La GRC et l'ASFC ont un partenariat de longue date dans les villes frontalières de la région de Niagara. Ce partenariat et cette collaboration ont mené à une arrestation et prouvent notre engagement continu envers la sécurité de nos frontières et la réalisation de notre mandat en matière de sécurité frontalière. Les agents de première ligne de la GRC et de l'ASFC s'engagent à assurer la sécurité des Canadiens. »

- surintendant Dale Foote, officier responsable de l'intégrité des frontières de la GRC, région centrale, Ontario

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez les renseignements disponibles sur le plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez les renseignements disponibles sur le plan frontalier à la page suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte , veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne qui possède de l'information concernant une activité criminelle est encouragée à communiquer avec son service de police local, avec la GRC au 1-800-387-0020 ou avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

