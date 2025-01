OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) opère dans un environnement en constante évolution et évalue en permanence ses programmes et ses opérations pour soutenir une frontière sûre et sécurisée.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui qu'elle cessait de délivrer des permis permettant d'entrer au Canada par le sentier Pacific Crest Trail sans se présenter à un point d'entrée. Ce changement facilitera le contrôle de la conformité des usagers du sentier, renforcera la sécurité à la frontière et s'harmonisera à la politique du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) qui ne permet pas aux voyageurs d'entrer aux États-Unis à partir du Canada en empruntant ce sentier.

Le Pacific Crest Trail est un sentier de randonnée pédestre et équestre qui traverse la frontière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington. Bien que le sentier totalise environ 4 265 kilomètres du Mexique au Canada, certains randonneurs incluent un prolongement de 13 kilomètres vers le Canada dans leur expédition.

Les randonneurs américains sans permis qui souhaitent parcourir la partie canadienne du sentier devront désormais entrer au Canada par un point d'entrée désigné. Les points d'entrée les plus proches sont Osoyoos et Abbotsford.

