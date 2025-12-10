OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ -

Document d'information

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en lumière les résultats et réalisations dans la province du Manitoba pour la période comprise du 1er janvier au 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle crucial en soutien à l'économie et à la sécurité du Canada. Nous faisons respecter les lois à notre frontière pour protéger le Canada et faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la force de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous soutenons les entreprises canadiennes en administrant la législation et les accords commerciaux, ainsi qu'en percevant les droits et taxes applicables sur les produits importés.

L'ASFC opère depuis plus de 25 sites à travers la province du Manitoba et fournit des services dans les Territoires du Nord-Ouest, où les agents accueillent les voyageurs et le fret à l'aéroport de Tuktoyaktuk, et gèrent des bureaux de douane à Inuvik et Yellowknife.

Une frontière forte : activités de l'ASFC au Manitoba pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et assurer la sécurité des collectivités

L'ASFC constitue la première ligne de défense au Canada en empêchant l'entrée d'armes illégales et de substances illicites dans nos communautés.

Statistiques clés pour le Manitoba

341 saisies de stupéfiants illégaux, notamment :

0,13 kg de méthamphétamines



1,05 kg de cocaïne



2,18 kg d'opioïdes



2,28 kg de cannabis illégal

55 saisies d'armes à feu et d'objets interdits, notamment :

20 armes à feu



372 pièces variées pour armes à feu ou chargeurs



855 armes prohibées



45 dispositifs interdits

394 722 $ en saisies d'espèces et présumés être des produits de la criminalité, contre 123 393 $ saisis l'an dernier

6 arrestations de conducteurs en état d'ivresse

47 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs à la recherche de drogues interdites et d'armes à feu

4 Sanctions administratives monétaires pour l'agriculture et l'agroalimentaire (SAPAA) infligées pour des infractions à l'importation alimentaire, végétale et animale, totalisant 5 200 $ en pénalités

Faits marquants des activités pour le Manitoba

En janvier 2025, à la suite d'une enquête menée par l'ASFC, Curtis Waldner, de Forest au Manitoba, a été condamné à trois ans de prison pour des infractions liées aux armes à feu. Il a également été condamné à une interdiction à vie de posséder des armes à feu et des armes (pour les classifications restreintes et interdites) ainsi qu'à une interdiction de possession d'armes à feu et d'armes pour toutes les classifications. L'enquête fructueuse, dirigée par l'Équipe intégrée de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'ASFC au Manitoba, a débuté après que les agents des services frontaliers des opérations de fret aérien de l'aéroport international de Vancouver aient intercepté un envoi en provenance de Chine, adressé à la résidence de Waldner, qui contenait 10 silencieux d'armes à feu.

En juin 2025, après avoir plaidé coupable à plusieurs infractions liées aux armes à feu, Robert Ripcik, un résident de 57 ans de Beausejour, au Manitoba, a été condamné à cinq ans de prison. L'enquête de l'ASFC sur Ripcik a débuté après que les agents du bureau commercial terrestre de Winnipeg aient intercepté des objets liés à la fabrication d'armes à feu fantômes. Après une perquisition dans une propriété rurale au Manitoba, les agents ont saisi d'autres objets, notamment des armes à feu interdites ou restreintes, des pièces d'armes à feu et des dispositifs utilisés dans la fabrication d'armes fantômes. l'Équipe intégrée de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'ASFC, avec l'aide du Service de police de Winnipeg, de la GRC et du ministère de la Conservation du Manitoba, a mené l'enquête complexe qui a conduit à la condamnation de Ripcik.

En avril 2025, à la suite d'une enquête de deux ans de l'ASFC, Gurwinder Singh Ahluwalia a plaidé coupable à un chef d'accusation d'emploi non autorisé de ressortissants étrangers et a été condamné à 20 mois d'assignation à résidence et à une amende de 50 000 $. L'Unité des enquêtes criminelles de l'ASFC au Manitoba a lancé une enquête sur Ahluwalia après avoir reçu des informations concernant l'emploi et les mauvais traitements de travailleurs non autorisés sur un chantier local. L'ASFC a exécuté des mandats de perquisition qui ont conduit à la saisie de plusieurs appareils électroniques et documents physiques. La documentation a révélé qu'Ahluwalia attirait des ressortissants étrangers au Canada pour les faire travailler sans autorisation et sous-payait des travailleurs qui avaient des permis de travail valides.

En octobre 2025, des agents de l'ASFC au point d'entrée d'Emerson ont saisi trois armes à feu et chargeurs interdits non déclarés, auprès de voyageurs des États-Unis cherchant à entrer au Canada, lors de deux incidents distincts. Dans les deux cas, les voyageurs ont payé une amende et se sont vu refuser l'entrée au Canada.

Les agents commerciaux de l'ASFC au Manitoba ont effectué une vérification du statut fiscal d'une entreprise de Brampton, en Ontario, ciblant divers produits alimentaires importés. Les biens importés n'étaient pas éligibles à l'exonération de la taxe sur les produits et services (TPS), qui permet une réduction de la TPS pour les produits alimentaires de base. Suite à la décision de l'ASFC, l'entreprise s'est vu imposer 1,5 million de dollars de TPS et plus de 200 000 dollars d'intérêts, pour un total de 1,71 million de dollars.

Faciliter le flux de voyageurs entrant au Canada

Dans la province du Manitoba, l'ASFC a :

accueilli plus de 1,2 million de voyageurs ;

mené 4 041 entretiens NEXUS pour soutenir les voyageurs dignes de confiance ;

traité 146 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 169 demandes d'asile au Manitoba.

Soutenir l'économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes, garantissant que notre économie reste forte et réactive aux besoins de la population canadienne.

Dans la province du Manitoba, les agents des services frontaliers ont :

traité environ 214 548 camions commerciaux ;

contrôlé 2,6 millions d'expéditions par messagerie ;

perçu plus de 1,8 milliard de dollars en droits et taxes ;

établi une valeur en douane de plus de 6,9 milliards de dollars pour les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

X : @FrontiereCan

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

Youtube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Pour plus d'informations ou pour planifier une entrevue avec un représentant de l'ASFC, veuillez contacter : Relations avec les médias (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945