HONG KONG, le 25 mars 2024 /CNW/ -- Harbour City, le plus grand centre commercial de Hong Kong, est ravi de présenter le spectacle grandiose d'art public « Planet Walala @Harbour City » du 21 mars au 21 avril, dans le cadre du mois des arts de Hong Kong. Créé par la célèbre artiste française Camille Walala, le projet comprend deux grandes installations publiques et une exposition d'art solo, toutes fabriquées dans son style tribale emblématique, imprégnant Hong Kong de couleurs vives et d'une énergie sans frontières!

Le premier « City Sign » de Hong Kong, intitulé « Now You See It Now You Do Not », est un tout nouveau lieu d’intérêt artistique et une destination touristique à Hong Kong. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) L’artiste française Camille Walala a transformé l’Ocean Terminal Deck en un véritable labyrinthe artistique en plein air. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) D’une superficie de plus de 3 500 pi2, cette œuvre d’art public crée un impact visuellement saisissant et a un effet positif sur l’humeur. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Camille Walala est largement reconnue pour ses œuvres d'art publiques fantaisistes, qui englobent une gamme de médiums, y compris des peintures murales pleine façade, des installations 3D immersives, l'art de la rue et plus encore. Par ses couleurs vives et ses motifs géométriques exubérants, ses créations inspirent une joie très pure.

Camille Walala conçoit le tout premier panneau de la ville de Hong Kong, intitulé « Now You See It Now You Do Not » sur le pont de l'Ocean Terminal Deck, offrant l'un des meilleurs points de vue sur la mer à Hong Kong. Cette installation, d'une hauteur de 3 m et d'une largeur de 6,5 m, est un tout nouveau point d'intérêt artistique permanent. Baignée dans les teintes bleu océanique du port de Victoria, elle allie harmonieusement les motifs géométriques de Camille. Ainsi, le « City Sign » fait écho aux gratte-ciels imposants qui définissent la silhouette de Hong Kong dans une interaction complexe de formes géométriques de hauteurs variées qui se recoupent.

En empruntant les escaliers près du « City Sign », les visiteurs sont transportés loin de la ville pour se rendre dans un magnifique pays, le premier labyrinthe artistique extérieur de Camille, nommé « A-MAZE ». Cette installation de plus de 3 500 pi2 crée un impact visuel saisissant et a un effet positif sur l'humeur. Camille espère que les visiteurs pourront découvrir la joie que nous apportent les couleurs et s'imprégner de l'esprit ludique, de joie et de découverte que nous avons connu étant enfants.

Pendant ce temps, Camille s'aventure dans un nouveau territoire artistique et organise sa première exposition d'art solo, « Metropolis » dans le cadre de ce spectacle artistique. Reconnue pour ses grandes installations d'art public, Camille y présente 12 nouvelles œuvres d'art captivantes inspirées de l'esthétique architecturale des villes, intégrant leurs textures, leurs détails et leurs formes de construction à ses créations.

En outre, Harbour City organisera des activités artistiques stimulantes, notamment le Family Art Jamming et la Insta360 Photography Classroom, ciblant un large éventail de publics tout au long de la campagne.

#harbourcity #hcart #CamilleWalala

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2368377/1__Hong_Kong_City_Sign.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2368378/2__A_MAZE_Drone.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2368379/3__A_MAZE_Close_up.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993823/4607092/Harbour_City_Logo_Logo.jpg

SOURCE Harbour City Estates Limited

Renseignements: Demande de renseignements des médias : Harbour City Estates Limited, Kayley Lee, (852) 2118 6995, [email protected], Florence Man, (852) 2118 8623, [email protected] | Pour télécharger le communiqué et les photos : https://bit.ly/42YK7ig