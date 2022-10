L'ART MAGNÉTIQUE : UNE ŒUVRE-MURALE MONUMENTALE DE MARC SÉGUIN INAUGURÉE EN HOMMAGE À RIOPELLE

Une 25e murale de la collection de MU « Hommage aux Bâtisseur.euse.s culturel.les. s de Montréal »

Nouvelle œuvre-murale produite par MU, en collaboration avec la Fondation Riopelle et avec le soutien financier de la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Marquant le début officiel des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle, la Fondation Riopelle, en collaboration avec MU, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et l'Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, inaugure une œuvre-murale monumentale en hommage à l'artiste montréalais de renommée internationale. L'œuvre, réalisée par Marc Séguin, constitue le tout premier legs des festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle, qui se dérouleront tout au long de la prochaine année, ainsi qu'un jalon important pour l'organisme MU, qui célèbre son 15e anniversaire en grand ! Cet hommage est le 25e de la série « Les bâtisseur.es culturel.les montréalais.es », qui vise à reconnaître l'inestimable contribution des artistes de la métropole de différentes disciplines artistiques. Elle est aussi la 200e murale de ce véritable musée à ciel ouvert que l'organisme lègue à Montréal depuis 2007.

Cette nouvelle murale d'envergure, intitulée L'art magnétique, est une œuvre de plus de 835 mètres carrés et 48 mètres de hauteur (9000 pieds carrés et de 160 pieds de hauteur). Elle est désormais visible depuis plusieurs points de vue du centre-ville de Montréal, du campus de l'Université McGill et du mythique belvédère Kondiaronk, sur le mont Royal, qui offre une vue imprenable sur la fresque et sur l'est de la ville, comme sur l'œuvre-murale Tower of Songs en hommage à Leonard Cohen, située à l'opposé de L'art magnétique, du côté ouest du centre-ville.

En faisant rayonner Riopelle, l'œuvre joue un rôle de renouement entre le public et l'artiste, à travers son univers et ses sources d'inspiration : la nature, les paysages, son bestiaire, sa fougue et sa liberté créatrice.

L'événement d'inauguration, au cours de laquelle la murale fut illuminée pour la toute première fois grâce à la contribution de Tourisme Montréal et la collaboration de l'Université McGill, s'est déroulé en présence de la mairesse de Montréal, des artistes et artisans qui ont contribué à sa réalisation, de nombreux dignitaires ainsi que des partenaires du projet.

« Véritable coup d'envoi de l'année des célébrations entourant le centenaire de l'un des artistes canadiens les plus marquants de l'histoire, le dévoilement de cette fresque monumentale marque un tout premier jalon dans la série de legs que la Fondation Riopelle, avec l'apport de ses prestigieux partenaires, entend offrir au public montréalais, québécois et international au cours des cinq prochaines saisons de festivités. Nous sommes ravis de voir Riopelle être ainsi honoré aux côtés des autres grands bâtisseurs culturels de la métropole imaginés par MU tels que Leonard Cohen, Alanis Obomsawin, Paul-Émile Borduas, Marcelle Ferron, Michel Tremblay, Phyllis Lambert et Oscar Peterson, avec une murale située dans son quartier natal, le Plateau Mont-Royal, à travers une œuvre signée par nul autre que Marc Séguin. La Fondation Riopelle remercie chaleureusement tous les précieux collaborateurs qui ont permis la réalisation de ce legs qui marquera le panorama de Montréal pour les générations à venir », s'est réjouie la directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste, Manon Gauthier.

« La Ville de Montréal est fière d'inaugurer cette magnifique murale, qui célèbre, dans sa ville natale et en son 100e anniversaire, le riche héritage de l'artiste Jean Paul Riopelle. Je remercie l'artiste Marc Séguin ainsi que toute l'équipe de MU pour cette œuvre qui met en valeur l'approche humaniste de l'artiste et son attachement à la nature. La population montréalaise pourra la découvrir et l'admirer, aux côtés du géant Leonard Cohen. Je suis très émue d'accueillir cette nouvelle œuvre sur le territoire montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Jean Paul Riopelle est l'un des artistes canadiens les plus marquants du vingtième siècle. Ayant lui-même participé au décor de la ville via notamment ses sculptures, il était tout naturel de lui offrir cette place de choix dans notre métropole québécoise. Les visiteurs afflueront par milliers pour contempler cette murale réalisée en sa mémoire ! Ce geste artistique d'envergure représente une fois de plus notre volonté d'embellir notre ville via l'art. » Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Cette murale monumentale visible depuis le mont Royal est également un rappel symbolique et historique que le Plateau-Mont-Royal est le quartier natal de cet artiste de renom. Nous l'accueillons avec beaucoup de fierté pour le bénéfice des Montréalais.es. » Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

« Depuis nos tout débuts il y a 15 ans, les valeurs les plus chères à MU ont toujours été d'inspirer, de transmettre et de léguer : transmettre des valeurs, du savoir et de l'intérêt pour l'art, mais aussi de transmettre aux nouvelles générations les connaissances du passé, celles des grands, celles des artistes qui ont façonné le monde, qui ont innové et qui ont marqué notre identité collective. La murale en hommage à ce grand bâtisseur qu'était Riopelle incarne tout cela. Marc Séguin, élève devenu maître à son tour, puis apprenti-muraliste auprès d'une nouvelle génération de jeunes artistes de MU, offre à Montréal un legs à Riopelle, par une œuvre originale et résolument contemporaine. En honorant l'art par l'art, cette collection de murales nous rappelle ce devoir de sens et de mémoire à protéger, tout en s'ancrant dans des pratiques artistiques actuelles. Je remercie Yseult Riopelle pour cette direction qu'aurait souhaité Jean Paul Riopelle, à faire de ce projet de legs un geste de création et d'innovation, lui rendant ainsi pleinement hommage ! » s'enthousiasme Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Marc Séguin est un artiste, écrivain et cinéaste québécois. Figure marquante du paysage contemporain, on retrouve ses œuvres dans les musées, les galeries et de nombreuses collections publiques et privées, dont le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal ainsi que le Musée nationale des beaux-arts du Québec. Marc Séguin se passionne pour Riopelle, l'un de ses idoles, depuis les années 80. Il a étudié l'artiste et son œuvre tout au long de son parcours académique et dans sa propre démarche.

Après un concours sur avis public, une vingtaine de dossiers d'artistes reçus et 4 finalistes retenus, le jury, présidé par Yseult Riopelle, fille de l'artiste, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et commissaire honoraire des célébrations du centenaire, ainsi que des représentants de la Fondation Jean Paul Riopelle, Philippe Allard, artiste en arts visuels, Simon Blais galeriste, Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, ainsi que les représentants du groupe CLV (propriétaire du mur), a choisi Marc Séguin afin de réaliser cette murale.

Riopelle : Ambassadeur de l'art canadien dans le monde

Jean Paul Riopelle, né le 7 octobre 1923 à Montréal et décédé le 12 mars 2002, est un peintre, graveur et sculpteur canadien de renommée internationale. De sa ville natale, Montréal, à ses quelque quarante années passées en France, de ses voyages et ses aventures jusqu'aux extrêmes limites de notre monde, jusqu'à son retour au Québec dans les dernières décennies de sa vie, le legs artistique et culturel de Riopelle s'étend aux quatre coins de la planète, sous l'œil admiratif de nombre de collectionneurs, d'institutions muséales ou encore au fil des archives et des trésors qu'il a disséminés toute sa vie durant. Cosignataire, aux côtés d'autres figures marquantes du mouvement automatiste, du manifeste Refus global qui a profondément marqué la société québécoise du milieu du XXe siècle, son empreinte indélébile transcende largement les frontières de l'art.

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Riopelle, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle offriront au grand public canadien et international une occasion unique de se réapproprier cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre et la littérature, en plus de la participation d'institutions muséales et d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. Dès l'automne 2022 et pour cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent québécois aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle. Découvrez programmation complète du centenaire au www.fondationriopelle.com/centenaire

À propos de la Fondation Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, la Fondation Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'œuvre de Jean Paul Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de référence et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'œuvre de Riopelle. L'année 2023 marquera le centenaire de l'artiste, animée d'un audacieux programme de célébrations déployées au Canada et à l'international.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé 200 murales d'envergure et pérennes dans 18 arrondissements de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif comprenant plus de 500 murales. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseur·e·s culturel·le·s montréalais·es. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

