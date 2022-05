Ces mesures permettront aux experts en sinistres de contribuer à un traitement plus rapide des demandes d'indemnisation

TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met en œuvre des mesures temporaires pour aider les assureurs de l'Ontario à traiter le volume élevé de demandes d'indemnisation soumises à la suite des intempéries qui ont touché certaines régions de l'Ontario le 21 mai 2022.

Selon Environnement Canada, la tempête s'est développée près de Sarnia en fin de matinée et a atteint Ottawa dans l'après-midi. L'équipe du projet Northern Tornadoes de l'université Western a confirmé qu'une tornade de catégorie EF2 a touché Uxbridge et qu'une rafale descendante de catégorie EF2 a touché le sud d'Ottawa avec des vents d'environ 190 kilomètres à l'heure.

Compte tenu de cette situation, afin de s'assurer que les consommateurs voient leurs demandes ajustées et traitées en temps opportun, l'ARSF met en œuvre des mesures temporaires pour permettre aux assureurs de l'Ontario d'utiliser les services d'employés d'assureurs affiliés, et pour permettre aux sociétés d'experts d'assurance titulaires d'un permis d'utiliser les services des experts en sinistres titulaires d'un permis à l'extérieur de l'Ontario, aux fins du règlement des demandes d'indemnisation des consommateurs de l'Ontario liées aux intempéries du 21 mai 2022. Ces mesures seront en vigueur jusqu'au 30 septembre 2022. Les assureurs et les sociétés d'experts d'assurance qui veulent avoir recours à ces mesures temporaires doivent contacter l'ARSF afin de confirmer les exigences de ces mesures temporaires avant d'entamer la procédure.

L'ARSF continue de travailler au nom des intervenants, y compris les consommateurs et les membres de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

