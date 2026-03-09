TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a pris des mesures a pris des mesures d'application de la loi à l'encontre de Jennifer Iachelli (Mme Iachelli) et de Nicole Geldart (Mme Geldart).

L'ARSF reproche à Mme Iachelli d'avoir enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la Loi) et ses règlements en fournissant ou en aidant à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs en faisant le courtage d'hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.

L'ARSF reproche à Mme Geldart d'avoir enfreint la Loi et ses règlements de la manière suivante :

en permettant à un emprunteur de se servir d'elle pour faciliter la commission d'un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale, en violation de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08 ;

; en recevant une rémunération au titre du courtage d'hypothèques d'une personne d'une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle elle est autorisée à effectuer des opérations hypothécaires, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08 ;

; en ayant administré des hypothèques sans permis d'administrateur d'hypothèques, en violation du paragraphe 5(2) de la Loi;

en faisant en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle elle faisait le courtage d'hypothèques contrevienne à la Loi, en violation de l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08.

L'ARSF a l'intention de modifier le permis d'agent en hypothèques de niveau 2 délivré à Mme Geldart pour y ajouter des conditions applicables sur une période de 24 mois.

L'ARSF a l'intention d'imposer des sanctions administratives d'un montant total de 50 000 $ à Mme Iachelli et de 55 000 $ à Mme Geldart.

Mme Iachelli et Mme Geldart ont chacune demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cet avis d'intention.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignements pour les médias :

Lilian Kim

Agente principale des relations avec les médias;

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 416 617-8513

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers