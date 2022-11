TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avise les consommateurs que Syed Nasir Hussain Zaidi (également connu sous le nom de Syed Nasir Zaidi Hussain) n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario. Cette personne exerce également ses activités par l'entremise de ses entreprises à propriétaire unique, QSAB Traders et Referral and Solutions.

L'ARSF a appris que Syed Nasir Hussain Zaidi sollicite des hypothèques grâce aux recommandations d'agents immobiliers ou d'amis de consommateurs en se présentant comme un courtier en hypothèques.

Syed Nasir Hussain Zaidi (ou ses entreprises à propriétaire unique) demande des dépôts servant d'acomptes pour garantir du financement pour l'achat de biens immobiliers. Les consommateurs reçoivent ensuite une fausse promesse de prêt hypothécaire, leur faisant croire que le financement est en place.

Lorsque la date de clôture de l'achat du bien immobilier approche, les consommateurs apprennent que leurs dépôts n'ont pas été utilisés pour un acompte. Cela les oblige à obtenir des prêts hypothécaires auprès de prêteurs privés à des taux d'intérêt plus élevés et à payer plus de frais par l'intermédiaire de Syed Nasir Hussain Zaidi.

L'ARSF incite les consommateurs à être prudents s'ils sont contactés par Syed Nasir Hussain Zaidi, ses entreprises à propriétaire unique ou toute personne prétendant agir en leur nom. On conseille également aux consommateurs de ne pas contracter de prêts hypothécaires par l'entremise de Syed Nasir Hussain Zaidi.

Si vous avez été victime, pensez à contacter votre service de police local.

Lorsque vous faites affaire avec un agent immobilier qui vous dirige vers un courtier en hypothèques, veuillez vous assurer que ce dernier est titulaire d'un permis délivré par l'ARSF. L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage, et aux courtiers et agents en hypothèques afin de conserver la confiance du public dans les services financiers de l'Ontario. Nous encourageons les consommateurs à consulter le registre public pour s'assurer qu'ils font affaire avec un courtier ou agent en hypothèques, ou une maison de courtage ou un administrateur d'hypothèques titulaire d'un permis.

Les consommateurs qui contractent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire de personnes ou d'entreprises non autorisées par l'ARSF ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers et agents en hypothèques titulaires d'un permis de l'Ontario.

Certaines institutions financières et leurs professionnels hypothécaires, comme les banques, peuvent être exemptés de l'obtention d'un permis de courtier ou d'agent en hypothèques.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr

Les membres du public doivent envoyer leurs demandes de renseignements à : [email protected]

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cell. : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

