TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié son Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite du T2 2024 et le Rapport 2023 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées, soulignant la résilience et la stabilité des régimes de retraite de l'Ontario face aux défis actuels des marchés.

Principaux points saillants :

Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite du T2 2024 (rapport trimestriel) : À la fin du deuxième trimestre, le ratio de solvabilité médian estimé des régimes de retraite de l'Ontario a atteint un nouveau sommet, augmentant de 1 % par rapport au trimestre précédent. Le ratio de solvabilité médian s'établit maintenant à 123 % au 30 juin 2024, en hausse de 122 % au 31 mars 2024. Il s'agit d'un jalon important dans la santé financière des régimes de retraite dans la province.

Rapport 2023 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées (rapport annuel) : Dans l'ensemble, comparativement au Rapport 2022, le niveau de capitalisation des régimes de retraite (aux dates de leurs évaluations déposées les plus récentes) est demeuré stable selon l'approche de continuité d'exploitation et s'est fortement amélioré selon l'approche de solvabilité.

Les conclusions du Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite du T2 2024 et du Rapport 2023 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées soulignent la vigueur continue et la résilience des régimes de retraite de l'Ontario. L'ARSF demeure engagée à améliorer la stabilité continue et la sécurité de ces régimes, même si le contexte financier évolue. Pour y parvenir, l'ARSF recommande une gouvernance efficace des régimes et encourage les administrateurs de régimes à mettre en œuvre un cadre et une stratégie solides pour évaluer et atténuer les risques, en s'assurant que leurs régimes continuent à offrir les avantages promis, même dans les situations difficiles, p. ex., lorsque les coûts de capitalisation augmentent.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue à travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs et les participants aux régimes de retraite, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix pour tout le monde. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers