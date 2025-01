L'ARSF annonce la nomination de Dexter John au poste de directeur général

TORONTO, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Dexter John au poste de directeur général, à compter du 1er mars 2025.

M. John possède plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership dans la création et la gestion d'organisations, de gouvernance, de gestion des risques et de réglementation.

Dexter John (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

M. John occupe actuellement le poste de président et chef de la direction de Morrow Sodali (Canada) Ltd., où il fournit des conseils en matière de gouvernance d'entreprise, d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, de mobilisation des actionnaires, de rémunération des cadres et d'analyse stratégique du vote des investisseurs. Avant de se joindre à Morrow Sodali, M. John a été vice-président principal et vice-président directeur de D.F. King Canada (anciennement CST Phoenix Advisors) et vice-président directeur et avocat général de Kingsdale Shareholder Services Inc., où il a conseillé des sociétés ouvertes émettrices et des conseils d'administration sur des questions de gouvernance et de stratégie d'entreprise.

M. John a également occupé plusieurs fonctions au sein d'organisations de premier plan, notamment l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Bourse de Toronto. Plus tôt dans sa carrière, M. John a pratiqué le droit chez Stikeman Elliott, où il a développé une compréhension du droit des sociétés et de la gouvernance.

M. John est actuellement membre du conseil d'administration de l'ARSF. Au cours de son mandat, il a présidé le Comité du renouvellement en matière de technologie et a contribué en tant que membre actif de plusieurs comités, notamment le Comité de la gouvernance et des ressources humaines et le Comité consultatif des fonds législatifs. Sa connaissance des opérations et des priorités de l'ARSF ainsi que son expérience des affaires du marché le placent dans une position unique pour diriger l'organisation dans sa prochaine phase de modernisation et d'impact de la réglementation.

« Le leadership et la vision stratégique de M. John s'avèrent inestimables alors que l'ARSF continue de moderniser le cadre de réglementation des services financiers de l'Ontario, en collaborant avec les intervenants de l'ARSF et en assurant l'efficience et l'efficacité de la réglementation, a déclaré Joanne De Laurentiis, présidente du conseil d'administration de l'ARSF. Le conseil d'administration a confiance en la capacité de M. John à tirer parti des progrès accomplis par l'ARSF et à faire avancer l'ambitieux programme de l'organisme. »

En plus de souhaiter la bienvenue à M. John, le conseil d'administration de l'ARSF exprime sa gratitude envers Stephen Power qui a occupé le poste de directeur général par intérim depuis juillet 2024. Son dévouement et son leadership ont été déterminants pendant cette période de transition.

« Je suis fier d'avoir l'occasion de diriger l'ARSF et de m'appuyer sur l'excellent travail de l'équipe pour faire progresser la vision de l'organisation, a déclaré Dexter John, nouveau directeur général de l'ARSF. L'ARSF joue un rôle essentiel dans le renforcement du secteur des services financiers de l'Ontario, et je suis impatient de travailler avec notre personnel, nos intervenants et nos partenaires pour veiller à ce que nous continuions à remplir notre mandat afin de produire des objectifs positifs pour les Ontariennes et les Ontariens. »

M. John prendra officiellement ses fonctions de directeur général le 1er mars 2025.

À propos de l'ARSF

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est un organisme de la Couronne du gouvernement de l'Ontario qui se consacre à la réglementation des services financiers autres que les valeurs mobilières. Son mandat couvre des secteurs, tels que l'assurance, les régimes de retraite, les caisses et le courtage d'hypothèques. L'ARSF s'engage à promouvoir la sécurité, l'équité et le choix pour les Ontariens.

