L'Arrondissement du Sud-Ouest prépare son premier Plan de développement de communauté nourricière

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest annonce l'élaboration de son premier Plan de développement de communauté nourricière dont l'objectif principal est de soutenir le développement et l'encadrement des pratiques d'agriculture urbaine dans son territoire. En collaboration avec le milieu, l'équipe de l'Arrondissement se dotera d'une vision et d'une stratégie locale pour arrimer les différents projets relatifs à l'agriculture urbaine dans ses six quartiers et, par le fait même, favoriser les maillages entre les actrices et acteurs engagé.e.s qui permettront de renforcer le système alimentaire local.

Tout au long de la démarche, l'Arrondissement sera accompagné du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), un organisme de recherche, d'innovation et d'intervention en agriculture urbaine au service des communautés qui travaille aussi avec d'autres municipalités sur le même type de projet. Ce printemps, la première étape consistera au lancement d'un sondage auprès de la population afin de connaître l'avis des citoyen.ne.s sur les activités nourricières. Cet exercice permettra également de mieux comprendre le fonctionnement local, les motivations et les obstacles à la pratique de l'agriculture urbaine chez les résident.e.s du Sud-Ouest.

Des discussions seront aussi menées avec le milieu, dont des organismes communautaires, des commerces et institutions actives en bioalimentaire, pour identifier les opportunités de développement et les espaces potentiellement intéressants à la pratique de l'agriculture urbaine commerciale (intérieure et extérieure) et communautaire.

L'adoption du Plan et sa mise en œuvre ciblant des actions et interventions concrètes est prévue à l'hiver 2023.

Citations :

« Le développement d'une communauté nourricière est l'une des interventions phares de notre Plan d'action local en transition écologique, adopté l'automne dernier. L'implication de la population, des organismes et des tables de quartier inspirera le développement de notre communauté et guidera nos actions pour le déploiement d'une agriculture urbaine adaptée à la réalité de nos quartiers. Avec une communauté nourricière forte, c'est l'économie locale, les groupes et les résident.e.s qui en bénéficieront directement et qui pourront en être partie prenante. L'agriculture urbaine permet aussi de contribuer à adapter le Sud-Ouest aux changements climatiques, notamment en augmentant la résilience et la biodiversité urbaine. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Avec le passé industriel qui marque son territoire et le dynamisme social de ses quartiers, le Sud-Ouest est un arrondissement montréalais regorgeant d'atouts pour la réalisation d'un Plan de développement de communauté nourricière. Les projets phares en agriculture urbaine, la diversité d'acteurs et d'actrices impliqué.e.s et la population diversifiée du Sud-Ouest apparaissent, pour AU/LAB, comme des opportunités d'intégrer des dimensions d'innovation sociale et économique dans une stratégie alimentaire locale, solidaire et environnementale. »

Anne-Marie Bernier, Conseillère senior - accompagnement des municipalités (AU/LAB).

Fait saillant :

Ce projet s'inscrit dans le cadre des actions proposées par leur Plan d'action local en transition écologique (Axe 2 - Se nourrir) et sera possible grâce au soutien financier de 15 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), dans le cadre de l'Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Carmen Dominguez, [email protected]