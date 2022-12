L'Arrondissement du Sud-Ouest inaugure la Fabricathèque du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'inaugurer la Fabricathèque du Sud-Ouest située à la bibliothèque Saint-Henri, 4707, rue Notre-Dame Ouest. Ce nouveau local de création numérique et artisanale est ouvert à toute la population.

Plusieurs équipements sont disponibles comme des imprimantes 3D, du matériel de découpe vinyle ou de robotique, des outils d'artisanat tels que de la peinture, des machines à coudre et à broder, du matériel multimédia et bien plus encore! Les citoyennes et les citoyens peuvent s'inscrire à des ateliers spécialisés comme l'initiation à la conception 3D, la broderie ou le lancement de projet technologique. Un événement portes ouvertes aura lieu la fin de semaine du 10 décembre avec une animation spéciale et des prix à gagner.

Citation :

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous inaugurons cette Fabricathèque, un bel espace qui permet de laisser libre cours à sa créativité et d'innover. La mise en place de ce projet répond à de nombreuses priorités et valeurs de l'Arrondissement, notamment le Plan de développement culturel 2020-2022.

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à découvrir ce lieu de partage et de savoir, accessible aux personnes de tous âges ».

M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.



Faits saillants :

La Fabricathèque est inspirée des Fabs labs, réseau mondial d'ateliers de fabrication visant à encourager l'invention en rendant accessibles des outils de fabrication numérique.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Un espace de création qui encourage le fait soi-même.

La Fabricathèque pourra accueillir les organismes communautaires locaux, les groupes scolaires et les groupes d'aîné.e.s.

Ce projet s'inscrit dans une démarche favorisant l'accessibilité à des ressources spécialisées en art et artisanat, en technologie de tous genres ou en production multimédia.

Pour en savoir plus : https://montreal.ca/lieux/fabricatheque-du-sud-ouest

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Service des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Aimée Evouna, [email protected]