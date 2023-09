L'Arrondissement du Sud-Ouest dévoile son premier Plan de développement d'une communauté nourricière

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le Sud-Ouest est fier de présenter son premier Plan de développement d'une communauté nourricière (PDCN) alimenté par l'expertise de nombreux partenaires qui s'activent déjà dans ses six quartiers. Son objectif premier? Favoriser un meilleur accès à une alimentation saine, à coût abordable et le plus près de chez soi possible à toute la population.

Avec ce Plan, l'Arrondissement se dote d'une vision et d'orientations qui sauront arrimer les différents projets nourriciers sur son territoire afin de construire un système alimentaire durable, local et résilient. Ce travail de concertation contribuera à faciliter les maillages entre les actrices et acteurs de la communauté nourricière pour renforcer le système alimentaire local. Comment? Par des activités de production, y compris en agriculture urbaine, de transformation, comme le lavage d'aliments récoltés dans les jardins collectifs destinés aux organismes, de distribution, par exemple, dans des banques alimentaires, de consommation et, finalement, de gestion et valorisation des matières résiduelles, comme des ateliers sur la lutte au gaspillage alimentaire.

« Une "communauté nourricière" c'est un milieu de vie rassemblant des acteurs et des actrices engagé(e)s dans une volonté commune de développer un système alimentaire durable, local et résilient, de développer l'autonomie alimentaire des quartiers ainsi qu'un meilleur accès à une saine alimentation. Le Sud-Ouest rejoint donc les rangs d'un mouvement qui prend présentement racine un peu partout à Montréal, et au Québec, en matière d'autonomie alimentaire. »

« L'élaboration et la mise en œuvre de ce Plan font partie des engagements énoncés dans notre Plan d'action local en transition écologique, sous l'axe "se nourrir", pour développer un système alimentaire durable et résilient. Conscients que nos modes de production et de consommation conventionnels ont un impact environnemental important, nous souhaitons soutenir et encourager les initiatives qui se développent sur notre territoire en matière d'alimentation locale et durable. Je remercie sincèrement nos partenaires ainsi que les membres de la communauté qui ont participé à poser les jalons de cette initiative si nécessaire en cette période de changements climatiques et d'inflation qui affecte lourdement notre facture d'épicerie. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les travaux du PDCN ont commencé en 2022, avec l'objectif de développer un système alimentaire durable et résilient dans Le Sud-Ouest.

Le PDCN du Sud-Ouest est en cohérence avec l'un des cinq axes de notre Plan d'action local en transition écologique 2021-2025 , soit se nourrir.

, soit se nourrir. Le Plan se décline en trois orientations phares pour concrétiser sa vision et veiller à la consolidation des initiatives existantes qui sont de :

Promouvoir une culture d'autonomisation citoyenne pour stimuler les activités nourricières; Contribuer à l'accès à une saine alimentation pour les populations vulnérables; Faciliter le développement des infrastructures et des espaces alimentaires de production, de transformation, de distribution et de valorisation.

Il sera déployé sur un horizon de cinq ans, mais les actions de ce dernier seront mises en œuvre sur deux ans afin de s'arrimer au Plan d'action local en transition écologique 2021-2025 .

Pour consulter le PDCN du Sud-Ouest, visitez le site Internet de l'Arrondissement .

Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le Sud-Ouest tient à remercier le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) pour leur accompagnement tout au long de ce projet.

