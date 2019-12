L'arrondissement de Saint-Léonard se dote d'un Plan d'action enfants et familles

Le Plan d'action enfants et familles de Saint-Léonard 2020-2024 , qui doit être adopté par le conseil d'arrondissement à sa séance ordinaire du 2 décembre, présente les actions que l'arrondissement entend privilégier pour répondre adéquatement aux préoccupations des jeunes et des familles au cours des cinq prochaines années. Il s'inspire des cinq axes d'intervention de la Politique de l'enfant Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence , que la Ville de Montréal a adoptée en 2016, et concrétise l'engagement pris en ce sens par l'arrondissement dans son plan stratégique Saint-Léonard 2030 .

Les jeunes et les familles occupent une place importante à Saint-Léonard. Alors que les enfants de 0 à 14 ans représentent près de 20 % de la population léonardoise, soit la plus grande proportion sur le territoire montréalais, l'adoption de ce plan témoigne de la volonté du conseil et de l'arrondissement de leur proposer des services, des installations et un climat de vie propices à leur épanouissement.

« Avec notre plan d'action, nous souhaitons démontrer notre engagement à aborder les enjeux spécifiques de la jeunesse et des familles léonardoises avec des solutions concrètes, pouvant se décliner à l'échelle locale, et adaptées à leur réalité. Au cours des dernières années, nous avons mis de l'avant plusieurs projets et actions et nous avons déployé de nouveaux services pour animer les lieux publics et pour favoriser l'accessibilité des jeunes et des familles aux activités culturelles, récréatives et sportives. Notre objectif ultime était de nous doter, dans un avenir rapproché, d'un plan d'action enfants et familles, étalé sur cinq ans, qui nous guiderait dans les efforts, les actions et les décisions que nous devrons mettre de l'avant pour que les enfants, les jeunes et les familles puissent grandir et s'épanouir à Saint-Léonard. Nous sommes très heureux et fiers du travail accompli jusqu'à maintenant », a déclaré M. Michel Bissonnet.

« Je félicite l'arrondissement de Saint-Léonard pour son Plan d'action enfants et familles 2020-2024. Ce plan, qui répond concrètement aux objectifs de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal, a été réfléchi avec les jeunes et les acteurs locaux qui gravitent autour d'eux. Il constitue un geste majeur en faveur de l'épanouissement de la population léonardoise. Cette démarche de l'arrondissement est d'autant plus remarquable qu'elle permettra aux enfants et aux familles, notamment les plus vulnérables, d'avoir accès à des programmes et à des activités sportives, culturelles, éducatives et de loisirs qui contribueront à une plus grande qualité de vie », a affirmé Mme Nathalie Goulet.

Consultation citoyenne et collaboration des partenaires

Le plan d'action est le résultat d'une vaste démarche de consultation citoyenne et de collaboration avec les organismes partenaires. L'arrondissement a veillé à impliquer, dans la démarche, l'ensemble des acteurs locaux et partenaires œuvrant auprès des enfants et familles de Saint-Léonard.

Tout au long du processus, l'arrondissement a bénéficié du soutien du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF). Trois activités de consultation publique ont aussi été organisées, auxquelles 488 personnes - enfants, adolescents et parents - ont participé. Ce processus démocratique et dynamique a permis de réaliser un plan d'action réaliste et fidèle à la réalité léonardoise.

L'arrondissement tient d'ailleurs à remercier tous ses partenaires pour leur travail et leur contribution qui ont été essentielles à la réalisation du plan, ainsi que tous les enfants, adolescents et parents qui se sont exprimés lors des activités de consultation.

Quatre orientations, 49 actions prioritaires

Le Plan d'action enfants et familles contient quatre grandes orientations générales qui se déclinent en 49 actions à réaliser.

Orientation 1 - Un arrondissement pour répondre aux besoins des familles, des enfants et des adolescents ;

Orientation 2 - Des activités et des services attrayants pour les familles, les adolescents et les enfants ;

Orientation 3 - Une mobilité active, alternative et sécuritaire dans l'arrondissement ;

Orientation 4 - L'inclusion et la participation dans la mise en œuvre du plan d'action.

Dès le début de 2020, l'arrondissement compte mettre en chantier les 49 actions qu'il contient. Pour ce faire, un comité de mise en œuvre, regroupant les acteurs municipaux, institutionnels et communautaires, sera créé. Il aura comme mandat de se rencontrer au moins une fois par année afin de suivre et de bonifier les engagements du Plan d'action enfants et familles de Saint-Léonard. Le plan d'action peut être consulté sur le site web de l'arrondissement à ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

Municipalité amie des enfants

Les efforts déployés par l'arrondissement envers les jeunes et les familles ont été récompensés le 20 novembre dernier, alors que Saint-Léonard a reçu l'accréditation Municipalité amie des enfants.

