L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles vous invite à découvrir ses nombreux plus qui vous feront tomber sous son charme!

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles se met en mode séduction! En effet, celui-ci vous invite à découvrir son potentiel récréo-touristique et ses nombreux plus qui vous feront tomber sous son charme.

Ainsi, au cours des trois prochaines semaines, l'arrondissement mettra en valeur ses atouts à la radio, sur le Web et sur les médias sociaux. Élément clé de cette campagne : une nouvelle vidéo dynamique, que RDP-PAT souhaite accrocheuse et qui permet de visionner, en accéléré, des expériences à vivre sur le territoire. Que ce soit la navette fluviale, le riche patrimoine architectural, les nombreux accès à l'eau ou la programmation culturelle attrayante, vous serez à même de constater que ce n'est pas l'action qui manque à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles!

« Notre arrondissement a tellement d'atouts à faire découvrir! Ce qui nous définit, ce sont l'espace, la nature, la proximité des plans d'eau, le côté campagne en ville ainsi que la richesse du tissu social. Nous avons de nombreux plus qui vous feront tomber sous le charme de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, l'arrondissement qui vous en offre plus! », de dire la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

L'opération charme vise notamment les jeunes familles qui souhaitent devenir propriétaires et qui sont à la recherche d'un milieu de vie agréable où l'accès à la propriété demeure abordable. Les citoyens.nes de l'arrondissement sont également invités à découvrir ou redécouvrir ces nombreuses particularités qui définissent le caractère unique de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

D'ailleurs, l'arrondissement lancera demain le concours « Mon plus » qui invite les citoyens et citoyennes à partager leurs coups de cœur en tous genres. Tous sont invités à partager sur Instagram ou Facebook une photo de leur plus accompagnée du hashtag #monplusrdppat. Une personne sera tirée au hasard parmi tous les participants et se verra remettre un certificat-cadeau de 100$ à dépenser dans un commerce de l'arrondissement de son choix.

« J'invite tous les citoyens et citoyennes, les commerces, les organismes, les partenaires, à partager nos publications dans vos différents médias sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) et à participer au concours. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour l'arrondissement. Faites découvrir aux autres à quel point notre arrondissement est en plein essor et qu'il regorge de trésors cachés », de conclure Mme Bourgeois.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Renseignements: Source et renseignements : Maika Bernatchez, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 514 868-7776, maika.bernatchez@ville.montreal.qc.ca