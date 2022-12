L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles annonce la création d'un nouveau jardin collectif

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, en collaboration avec l'Éco de la Pointe-aux-Prairies, sont fiers d'annoncer qu'un nouveau jardin collectif verra le jour dans le quartier de Rivière-des-Prairies, dès 2023, sur un terrain vague appartenant à la Ville.

Depuis 2003, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a développé un partenariat avec l'organisme à but non lucratif l'Éco de la Pointe-aux-Prairies (OBNL), en lui confiant le mandat de promouvoir et de mettre en œuvre les différentes activités liées au programme environnemental Éco-quartier .

L'organisme a pour mission de promouvoir l'écoresponsabilité dans les habitudes quotidiennes des Montréalaises et des Montréalais et de susciter leur participation dans l'amélioration de leur cadre de vie. L'OBNL a proposé à l'arrondissement un projet de jardin collectif sur les terrains vacants à proximité de la Coopérative d'habitation Le Courant du Quartier. Ce terrain n'est actuellement pas convoité et son occupation transitoire sera d'une durée minimale de trois ans.

Le projet de jardin collectif est né à la suite de la mobilisation des résidentes et des résidents de la Coopérative d'habitation, qui ont sollicité le soutien de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies et son expertise en agriculture urbaine pour la réalisation d'un jardin collectif de quartier sur le terrain adjacent à leurs habitations. Ces citoyennes et ces citoyens démontrent un désir d'engagement important en agriculture urbaine, une activité qu'ils pratiquent déjà sur leur terrain.

L'objectif du projet est de mobiliser la communauté et les organismes communautaires. Son emplacement est également stratégique considérant sa proximité avec le porteur du projet, l'Éco de la Pointe-aux-Prairies, ainsi qu'avec plusieurs partenaires importants de la communauté, tous situés à distance de marche. Le but premier de l'arrondissement est de créer un lieu inclusif, intergénérationnel et multiculturel, afin de favoriser les rencontres et les échanges.

Rappelons que ce projet s'inscrit dans la continuité des objectifs de la Planification stratégique 2021-2031 de l'arrondissement de RDP-PAT, ainsi que ceux de la Politique en agriculture urbaine et de son plan d'action.

« La politique d'agriculture urbaine est au cœur de nos orientations stratégiques et est l'une des priorités dans lesquelles s'est engagé l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. La pratique de l'agriculture urbaine dans les quartiers de la métropole est un levier important pour démocratiser l'accès aux produits frais et renforcer la sécurité et l'autonomie alimentaire des citoyennes et des citoyens », a déclaré Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« Nous le savons, les jardins communautaires contribuent à lutter contre les îlots de chaleur et à favoriser la biodiversité, tout en renforçant le tissu social des quartiers. C'est aussi un bon moyen pour enraciner la nature en ville. Ce retour à la terre permet aux citoyennes et aux citoyens de vivre une expérience les liant directement avec notre environnement », a affirmé Marie-Andrée Mauger, responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 925-0884, [email protected] ; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected],