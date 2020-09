L'arrondissement de Lachine se dotera d'un plan directeur des parcs et espaces verts

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 14 septembre, les élus de Lachine ont approuvé l'octroi d'un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour des services professionnels afin d'élaborer le plan directeur des parcs et espaces verts. Ce plan directeur proposera des concepts de développement et servira d'outil pour prioriser les investissements à effectuer au cours des dix prochaines années dans les parcs et espaces verts, incluant les secteurs en développement, parcs riverains, chalets de parcs, terrains sportifs et modules de jeux.

« Notre équipe est heureuse de mettre en place une planification intégrée, sur un horizon à long terme, afin de poser des gestes concertés qui sauront répondre aux besoins actuels et futurs des Lachinois qui profitent de nos 51 parcs publics. Les citoyens pourront collaborer avec nous à la création de cet outil qui guidera la prise de décision de l'Arrondissement en participant aux consultations publiques qui auront lieu au début de l'année 2021 », a souligné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Développer une offre de parcs et espaces verts adaptée aux besoins des citoyens

L'Arrondissement de Lachine est reconnu pour ses parcs riverains. Toutefois, le ratio de 4,6 % de superficie des parcs et espaces verts se situe nettement sous la moyenne montréalaise de 11,4 %. De plus, 60 % des Lachinois résident dans des immeubles et ne possèdent pas de jardin arrière. La proportion de citoyens n'ayant pas de cour est par ailleurs particulièrement importante dans le secteur Est de l'arrondissement.

« Nous savons à quel point les parcs municipaux sont des lieux de rassemblement et de divertissement pour tous les Lachinois. Que ce soit dans nos parcs, nos piscines, nos chalets, nos jeux d'eau, nos modules ou nos terrains de jeux, nous voulons que ces aménagements vous ressemblent et répondent à vos besoins », a déclaré Michèle Flannery, conseillère du district du Fort-Rolland.

Le contrat au montant de 61 496 $ a été octroyé à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton à la suite d'un appel d'offres sur invitation. Le plan directeur des parcs et espaces verts s'échelonnera sur dix ans, avec une priorisation des actions à effectuer à court, moyen et long terme. Ce plan spécifique à l'arrondissement de Lachine s'insère dans les objectifs de la Ville de Montréal concernant le verdissement et le plein air urbain et il sera développé en tenant compte des principes de développement durable, d'éco-responsabilité et de résilience.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Source : Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598

