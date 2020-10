L'Arrondissement de Lachine s'engage dans la prévention de la violence commise et subie par les jeunes

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil de Lachine ont approuvé l'octroi d'une contribution financière de 33 500 $ à l'organisme Concert'Action Lachine dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes 2020-2022. Le projet sera réalisé jusqu'au 31 décembre 2020 et se déploiera en trois volets : l'approfondissement des connaissances, la prévention de l'exploitation sexuelle et les problèmes de comportements.

« Il est de notre devoir d'investir dans notre jeunesse puisque l'apprentissage va au-delà de l'école et de la maison. Nous avons un rôle à jouer pour leur protection, ce qui implique de fournir à nos organismes les ressources nécessaires pour contrer la violence commise et subie par les jeunes. Les organismes de Lachine auront maintenant plus de soutien pour exercer leurs rôles essentiels contre l'intimidation, la prostitution et la violence qui menacent nos jeunes », a souligné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Trois volets d'intervention

Avec la pandémie, de nouvelles préoccupations concernant les jeunes ont été remarquées par les intervenants du milieu : cyberintimidation, anxiété, flânerie et besoin de soutien parental. Le financement permettra d'approfondir le diagnostic qui orientera le plan d'action à mettre en place. Le projet permettra également d'outiller les intervenants lachinois pour qu'ils puissent mieux prévenir la violence dans les relations amoureuses et l'exploitation sexuelle. Enfin, le financement permettra de développer le volet « adolescent » du programme Triple P afin d'aider les parents à mieux gérer les problèmes de comportement de leurs enfants.

Pour chacun de ces trois volets, Concert'Action Lachine travaillera avec des organismes spécialisés, soit le Centre international de la prévention de la criminalité, L'Anonyme et le CASUAL (comité d'action en sécurité urbaine et porteur du programme Triple P à Lachine).

« Ce financement va nous permettre de réfléchir à des projets structurants pour la communauté en matière de prévention de la violence commise et subie par les jeunes, mais également d'amener des expertises nouvelles qui nous manquaient localement », a mentionné Anne Vandelle, coordonnatrice du CASUAL.

Montréal sécuritaire pour les jeunes

Ce projet est financé par le programme Montréal sécuritaire pour les jeunes, lancé en février 2020 par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. Ce programme est doté d'un budget de plus de 1 M$, à être investi dans des projets locaux visant à soutenir les jeunes et adaptés à leur réalité. Les projets sont sélectionnés à la suite d'un appel à projets qui a été lancé dans 11 arrondissements, dont Lachine. « C'est en travaillant en collaboration avec les partenaires communautaires que nous serons en mesure de contribuer à la prévention et à la réduction de la violence commise et subie par les jeunes à Montréal, tout en renforçant leur sentiment de sécurité. Ce projet témoigne de notre engagement à offrir des services de proximité en concertation avec le milieu. Concert'Action est un partenaire de choix pour remplir les objectifs de ce programme, qui nous permet d'agir en amont afin d'offrir aux jeunes des chances égales de développer leur plein potentiel, dans tous les quartiers », a déclaré Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce projet a été approuvé par les élus de Lachine lors de la séance du conseil de septembre. Concert'Action agit comme table de quartier dans l'arrondissement de Lachine.

