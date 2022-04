L'Arrondissement de Lachine précise le caractère de ses rues commerciales afin de renforcer leur vitalité

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 4 avril, un avis de motion a été présenté pour un projet de modification de règlement de zonage visant à consolider les principales zones et rues commerciales de Lachine. « Les citoyens de Lachine aiment magasiner près de chez eux, c'est pourquoi l'objectif de ce projet de règlement est de créer une synergie entre les différentes zones pour bonifier l'offre locale. Nous voulons encourager les restaurants, boutiques et commerces de proximité qui font partie de l'attrait de Lachine et qui contribuent à un mode de vie de plus en plus recherché », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Le projet de règlement de zonage en bref :

Avec ce règlement de zonage, la rue Notre-Dame se voit confirmée dans son statut de rue commerciale principale de Lachine et sera axée sur les commerces de proximité et de destination et offre des services utilitaires et professionnels. La rue Notre-Dame , dont le réaménagement complet a été annoncé en 2021, sera également un axe naturel pour desservir le nouvel écoquartier Lachine-Est.

se voit confirmée dans son statut de rue commerciale principale de et sera axée sur les commerces de proximité et de destination et offre des services utilitaires et professionnels. La rue , dont le réaménagement complet a été annoncé en 2021, sera également un axe naturel pour desservir le nouvel écoquartier Lachine-Est. Le secteur centre (32 e , 25 e , 28 e Avenues et rue Victoria ) est de son côté défini comme le pôle commercial attracteur de l'arrondissement avec son offre commerciale fonctionnelle pour la population. Elle accueillera des commerces à vocation locale et supra locale.

, 25 , 28 Avenues et rue ) est de son côté défini comme le pôle commercial attracteur de l'arrondissement avec son offre commerciale fonctionnelle pour la population. Elle accueillera des commerces à vocation locale et supra locale. Les rues de voisinage que sont les rues Provost, Saint-Jacques et la 45 e Avenue sont des rues qui répondent à des besoins locaux et leurs caractères propres seront protégés.

et la 45 Avenue sont des rues qui répondent à des besoins locaux et leurs caractères propres seront protégés. Le boulevard Saint-Joseph se définit comme un pôle axé sur les activités récréotouristiques et de restauration et cette vocation sera renforcée.

« J'ai été heureuse de participer au comité de réflexion qui a permis de moderniser le zonage de Lachine pour mieux refléter la réalité présente tout en nous projetant vers le futur », a déclaré Alexandra Pagé, présidente de l'Association Centre-ville Lachine (ACVL).

Ce projet de règlement fait suite aux recommandations de l'étude réalisée par l'organisme Rues principales pour produire le portrait de l'offre et de la demande ainsi qu'à des rencontres de travail entre l'Arrondissement et des groupes de commerçants et de gens d'affaires. Parallèlement à cette démarche, l'élaboration d'un guide promotionnel visant à assurer une communication efficiente entre les fonctionnaires, les entrepreneurs et les futurs commerçants désirant s'établir à Lachine est en développement.

Une consultation publique le 27 avril

Une consultation publique sur ce projet de règlement de zonage est prévue le 27 avril. Les détails seront prochainement annoncés sur le site Web de l'Arrondissement incluant la documentation concernant cette proposition de modification au règlement de zonage.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598