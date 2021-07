L'Arrondissement de Lachine permet une plus grande inclusion dans la pratique d'activités nautiques au nouveau parc riverain

Les citoyens peuvent déjà profiter d'une série d'aménagements transitoires sur le site enchanteur du futur parc riverain de Lachine, en attendant la réalisation pérenne du parc riverain. Depuis le 19 juin, avec la collaboration de l'organisme GUEPE, l'Arrondissement de Lachine met à la disposition des visiteurs un service de location d'embarcations légères non motorisées (kayaks, planches à pagaies et canots) ainsi que des activités nautiques (yoga sur planche à pagaie, initiation au kayak, activités de découverte en canot). Afin de rendre les activités de plein air et les sports nautiques accessibles au plus grand nombre de citoyens, l'Arrondissement souhaite offrir aux organismes locaux desservant des clientèles vulnérables la possibilité de profiter de ces services. Les groupes cibles qui pourront en bénéficier sont les aînés, les familles à revenu modeste, les adolescents, les jeunes adultes ainsi que les personnes à mobilité réduite.

De plus, le Centre multi-ressources a tenu les 8 et 9 juillet deux séances d'inscription destinées aux citoyens vivant sous le seuil de la pauvreté afin qu'ils puissent bénéficier de ces nouvelles activités dans un cadre inclusif et confidentiel. «La programmation du projet Abordage se déroule pendant les jours de semaine. Nous recevons des petits groupes en collaboration avec différents organismes communautaires du milieu. Ces activités sont encadrées par nos animateurs, avec le soutien de GUEPE. Nous avons également le volet Accès Loisirs qui permet à des citoyens aux revenus plus modestes de venir à d'autres moments, à l'extérieur de nos heures d'opération» a expliqué Ludovic Fermely, du Centre multi-ressources de Lachine (CMRL).

Parmi les activités proposées dans le cadre de ce programme, on retrouve des ateliers ludiques et des jeux pour profiter des aménagements du nouveau parc riverain et de ses alentours ainsi qu'une heure d'activités nautiques encadrées par l'organisme GUEPE. Le volet d'accessibilité prévoit également la mise en place d'un service de voiturettes de golf directement sur le site afin d'encourager la participation des personnes qui ne peuvent marcher sur de longues distances. Les véhicules avec vignette de stationnement pour personnes handicapées sont d'ailleurs autorisés en permanence sur le site. Le service se déploie jusqu'au 3 septembre 2021.

Des aménagements transitoires et une invitation à imaginer le futur parc riverain

En plus de l'offre d'activités nautiques, les aménagements transitoires du nouveau parc riverain comprennent une série d'aménagements conviviaux, réalisés par Ilot 84, une offre de restauration ainsi qu'une programmation culturelle diversifiée, incluant un volet du Festival de Musique Émergente (FME) du 6 au 8 août. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports tient par ailleurs jusqu'au 31 juillet une démarche de participation citoyenne portant sur l'aménagement et la programmation du futur parc sur le site realisonsmtl.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Source : Nathalie Roberge, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355/[email protected]

