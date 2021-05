L'Arrondissement de Lachine invite ses résidents à réinventer leur ruelle communautaire

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine invite ses citoyens à présenter des projets dans le cadre de son Programme de ruelles communautaires. Ce programme, qui en est à sa 2e édition depuis 2018, offre une aide concrète aux résidents qui souhaitent aménager une ruelle publique. « Nous sommes très fiers de soutenir des initiatives rassembleuses qui améliorent concrètement la qualité de vie des Lachinoises et Lachinois. Par ce programme, nous offrons une occasion unique aux résidents de notre arrondissement d'embellir, d'aménager et de créer de nouveaux aménagements permettant d'accroître les relations entre voisins et amis », a déclaré Michèle Flannery, conseillère du district Fort-Rolland.

Redessiner un quartier aux couleurs d'aujourd'hui

On retrouve quelque 84 ruelles sur le territoire de Lachine. À l'origine, elles avaient des fonctions utilitaires. Bien que plusieurs d'entre elles soient toujours empruntées pour accéder à des espaces de stationnement, elles demeurent peu utilisées. En les repensant, les citoyens se réapproprient les espaces publics et les transforment, par exemple, en zone de jeux, en espace vert, en espace agrémenté d'œuvres d'art ou encore en lieu de rencontre entre voisins.

Certains critères doivent être respectés par les demandeurs, notamment former un comité de ruelle et s'associer avec un organisme à but non lucratif reconnu par l'Arrondissement. L'OBNL a comme mission d'accompagner le comité de citoyens tout au long de la réalisation du projet et de gérer l'enveloppe budgétaire octroyée par l'Arrondissement, pouvant atteindre un maximum de 25 000 $ par projet (5 000 $ étant réservé pour l'accompagnement de l'organisme associé à la démarche). La ruelle réaménagée doit par la suite être entretenue par le comité de citoyens, qui doit par exemple organiser des corvées de nettoyage ou planifier l'entretien des plantations.

La ruelle Niska, première réalisation du Programme

Un premier projet de ruelle communautaire a été complété en 2020 : la ruelle Niska, située à l'intérieur du quadrilatère formé par la rue du Fort-Rolland, la 34e Avenue, la rue Broadway et la 35e Avenue. Les citoyens riverains de cette ruelle ont été accompagnés par le GRAME pour rendre leur ruelle plus accueillante : on y trouve entre autres maintenant des bancs et des chaises Adirondack, des pots de fleurs et des plantes, ainsi qu'une murale graffiti.

La date limite pour déposer une demande pour l'édition 2021 du Programme de ruelles communautaires est le 15 septembre. Les citoyens peuvent consulter le guide du Programme et trouver les formulaires de demande sur lachine.ca. Pour savoir si leur ruelle relève du domaine public, une condition pour être admissible au Programme de ruelles communautaires, les résidents peuvent communiquer avec le 311.

