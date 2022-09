MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine convie chaleureusement ses citoyens et ses citoyennes à participer à une séance d'idéation portant sur la transformation en parc d'un terrain légué par les Soeurs de Sainte-Anne. Deux séances auront lieu le samedi 10 septembre prochain à 11 h ainsi qu'à 13 h 30, directement sur le terrain du futur parc, situé à l'angle des rues Duff Court et Esther-Blondin.

Un espace communautaire à l'image de la population

L'Arrondissement de Lachine invite la population à s’exprimer sur l’élaboration d’un futur parc communautaire (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine)

Afin de soutenir la mission des Soeurs de Sainte-Anne et la vision Montréal 2030, les quatre thématiques retenues pour l'aménagement de ce parc sont :

l'éducation;

le patrimoine et la culture;

l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire;

le plein air, l'activité physique et l'initiation à la nature.

Lors de cette rencontre, les représentants de l'Arrondissement présenteront ces thématiques de façon conviviale et inviteront les personnes présentes à partager leurs idées. Les commentaires recueillis serviront d'inspiration pour l'aménagement du terrain. En plus des séances de remue-méninges du 10 septembre, il est possible de partager ses idées sur la plateforme Réalisonsmtl.com jusqu'au 17 septembre.

« En 2018, nous avons adopté un plan directeur pour les terrains boisés entourant la Maison-Mère auquel s'ajoute ce grand espace gazonné, offert généreusement par les Soeurs. C'est tout un privilège que nous avons de définir ensemble l'avenir de ce terrain de recueillement pour qu'il réponde aux besoins de notre communauté. Nous avons hâte d'entendre vos propositions », a déclaré la mairesse Maja Vodanovic.

Perpétuer le leg des Soeurs de Sainte-Anne

Ce vaste espace vert, d'une dimension de plus de 15 000 mètres carrés, est situé derrière la Maison Mère des Sœurs de Sainte-Anne. La Congrégation a cédé ce terrain à l'Arrondissement en 2020, après avoir vendu sa Maison-mère à l'OBNL Espace La Traversée pour un projet de reconversion à des fins résidentielles mixtes à prédominance sociale et communautaire. Une nouvelle résidence a été construite pour les Soeurs sur le site. Ce projet a fait l'objet d'une consultation de l'OCPM en 2018. L'aménagement du parc débuterait dès 2023 et l'inauguration de ce grand projet est prévue en 2024.

Inscriptions à la séance d'idéation

Il est préférable de s'inscrire aux séances du 10 septembre à l'avance, en écrivant à : [email protected]. Il est également possible de se présenter directement sur place au terrain adjacent au terrain d'athlétisme du parc Dalbé-Viau, à côté du 755 rue Esther Blondin.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355, [email protected]