L'Arrondissement de Lachine adopte son Plan de développement culturel 2022-2027

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la dernière séance du conseil, les élus de Lachine ont adopté le Plan de développement culturel 2022-2027, une première pour l'Arrondissement. Il est le résultat d'une importante participation citoyenne par le biais de consultations, d'écoute auprès d'organismes ainsi que de travail des équipes de l'Arrondissement surtout celle de la Direction de la culture, sports, loisirs et développement social.

Le Plan de développement culturel 2022-2027 s'articule sur trois axes :

Stimuler une offre culturelle riche en expériences de qualité

Favoriser la vie culturelle de proximité

Progresser dans une culture de collaboration

Une proposition phare du Plan consiste à développer un quartier culturel ainsi que des pôles culturels autour desquels les communautés de tous horizons pourront se rassembler. Il veut également s'intégrer aux activités de l'ensemble de l'Arrondissement, c'est-à-dire affirmer le rôle transversal de la culture dans différents projets, par exemple en planification urbaine et en transition socioécologique.

Le comité de pilotage sous la responsabilité de la Direction de la culture, sports, loisirs et développement social élaborera des actions en cohérence avec les axes, les objectifs et les stratégies du Plan. Il échangera également avec les autres équipes de l'Arrondissement, les milieux artistiques et culturels ainsi que la population et les organisations locales.

Une démarche basée sur un diagnostic culturel

En 2019, l'Arrondissement a mandaté des consultants pour l'élaboration d'un diagnostic culturel exhaustif. Ce dernier a été actualisé par la suite pour tenir compte de nouvelles pratiques en lien avec la pandémie. Quelques forces du milieu lachinois ont été soulignées dans ce rapport, dont l'art public et le patrimoine bâti qui inspirent un sentiment de vivre avec l'histoire, une communauté d'artistes amateurs et professionnels vivante, le bord de l'eau qui est un attrait touristique ainsi que les bibliothèques bien garnies et les collections muséales riches.

Une invitation festive pour tous

Le lancement du Plan de développement culturel 2022-2027 est prévu le mercredi 7 décembre, de 17 h à 20 h, à la salle d'exposition de L'Entrepôt . Cet événement festif avec musique et prestation artistique veut également être l'occasion de poursuivre les échanges en continuité avec les consultations citoyennes sur la culture. Il est recommandé de réserver sa place en ligne .

Le Plan de développement culturel 2022-2027 est maintenant accessible en ligne à l'adresse lachine.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Nathalie Roberge, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355/[email protected]