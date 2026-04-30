L'AQTr dévoile la composition de son nouveau conseil d'administration 2026-2027

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l'Association québécoise des transports (AQTr) est fière d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration, marquant une nouvelle étape dans son développement, alors qu'elle célèbre son 60e anniversaire.

Cette année, quatre postes d'administrateurs étaient à pourvoir. Ainsi, l'AQTr est heureuse de souhaiter la bienvenue à :

Composition du nouveau conseil d’administration 2026-2027 de l’AQTr (Groupe CNW/Association québécoise des transports (AQTr))

Isabelle Charpentier , associée et première directrice principale - CIMA+ ;

, associée et première directrice principale - CIMA+ ; Maria Guglielmino , directrice Conception, Est du Canada - Construction Kiewit;

, directrice Conception, Est du Canada - Construction Kiewit; Philippe Raymond, ingénieur et spécialiste des infrastructures depuis 35 ans;

ingénieur et spécialiste des infrastructures depuis 35 ans; Nicolas Tanguay, directeur principal Stratégie, planification et innovation - Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Ces nominations viennent renforcer la diversité des expertises au sein du Conseil et soutenir la mission de l'AQTr, qui vise à rassembler, promouvoir et faire rayonner l'expertise québécoise en transport et en mobilité durable.

Une nouvelle présidence

Après deux années à la tête du conseil d'administration, madame Pascale Denis termine son mandat à la présidence (2024-2026). L'AQTr tient à souligner son engagement, son leadership et sa contribution significative à l'avancement des priorités de l'Association au cours de son mandat.

« Nous remercions chaleureusement madame Denis qui a su rassembler les acteurs du milieu autour d'une vision commune et favoriser un dialogue constructif entre les différentes expertises. Son approche collaborative a marqué positivement le travail du conseil d'administration », souligne Edith Rochette, présidente-directrice générale de l'AQTr.

Le conseil d'administration a par ailleurs élu monsieur Laurent Chevrot à la présidence. Laurent Chevrot est directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal depuis 2020, où il pilote des initiatives visant à optimiser la gestion du stationnement et le partage de l'espace public. Fort de plus de 20 ans d'expérience en mobilité et en transport, au Québec et à l'international, il est reconnu pour son expertise en mobilité intégrée et en innovation dans le secteur.

Également, madame Julie Michaud accède à la vice-présidence et monsieur Jean Hamaoui a été reconduit comme secrétaire-trésorier du conseil d'administration. Madame Michaud et monsieur Hamaoui sont respectivement Associée, Vice-présidente chez Lanzate et Directeur principal opérations, Développement urbain - Eau - Urbanisme et Aménagements chez Stantec.

Une gouvernance renforcée et tournée vers l'avenir

L'AQTr souligne également la nomination de monsieur Frédéric Pellerin à titre d'observateur du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), renforçant ainsi les liens entre l'Association et les instances gouvernementales.

Dans un contexte où les enjeux de transport sont plus complexes et stratégiques que jamais notamment en financement, maintien des infrastructures, intégration des réseaux et en innovation, la composition du nouveau conseil d'administration reflète la volonté de l'AQTr de s'appuyer sur une expertise diversifiée et complémentaire.

« Le renouvellement de notre conseil d'administration témoigne du dynamisme de notre milieu et de l'engagement des professionnels qui souhaitent contribuer activement à l'évolution des pratiques en transport. Ensemble, nous continuerons à faire de l'AQTr un acteur incontournable au Québec », ajoute la présidente-directrice générale.

À propos de l'AQTr

Fondée il y a 60 ans, l'Association québécoise des transports regroupe des professionnels issus des milieux public, privé et académique. Elle constitue un lieu privilégié d'échanges, de formation et de partage des connaissances, contribuant à l'évolution et au rayonnement de l'expertise québécoise en transport et en mobilité durable.

SOURCE Association québécoise des transports (AQTr)

Renseignements : Mylène Denicolaï, directrice des communications et du marketing, [email protected]