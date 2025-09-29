/R E P R I S E -- Avis aux médias - 10e Édition du Sommet de la Rentrée de l'AQTr : le 29 septembre 2025/

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) annonce la tenue de la 10e Édition du Sommet de la Rentrée qui aura lieu le 29 septembre à l'hôtel Courtyard, Brossard.

Cet événement marquant souligne une décennie de réflexion stratégique sur l'avenir des transports au Québec. Véritable point de rencontre pour les professionnelles et professionnels du secteur, le Sommet réunit chaque année, expertes, experts, décideuses, décideurs et partenaires afin d'échanger sur les grands enjeux liés à la mobilité, à l'innovation, à la durabilité et à la transition énergétique.

Conférences vedettes

9 h 30 à 10 h 30 Annonce médiatique de Aéroport Métropolitain de Montréal (MET)

« De la ville à l'avion : MET, l'accessibilité repensée »

Conférence de Simon-Pierre Diamond, Vice-président, Affaires corporatives, communications et marketing suivie d'un panel avec Simon-Pierre Diamond (MET), Martin Choinière (Civilia), Bertrand Gélinas (Greenplay), Karine Desgagné (RTL), Jean-François Lévesque (CCIRS)

11 h à 11 h 30 « Contexte actuel du financement dans le transport public »

Conférence de Renée Amilcar, Présidente, Union Internationale des Transports Publics (UITP) et Présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec (MIQ)

12 h à 13 h 45 « Financement des infrastructures de transport en France »

Conférence de Dominique Bussereau, Ancien Ministre (Transports, Mer, Agriculture et Pêche, Budget), Membre honoraire du Parlement, Ancien Président de l'Assemblée des Départements de France et Président en 2025 de la Conférence Ambition France Transport

Également, plusieurs autres conférences seront offertes au cours de la journée dont entre autres, une conférence de la ville de Montréal et de la ville de Brossard ainsi qu'un panel sur le transport collectif composé de l'ARTM, d'exo et du RTL. Pour connaître l'ensemble de la programmation de cette 10e Édition du Sommet, visitez le site web de l'AQTr

Cette 10e Édition du Sommet de la Rentrée s'inscrit dans la mission de l'AQTr : capter, enrichir, diffuser et faire rayonner l'expertise québécoise en transport.

SOURCE Association québécoise des transports (AQTr)

Les médias sont invités à y participer. Réservation requise : [email protected]