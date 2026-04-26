L'AQTr célèbre 60 ans d'expertise et donne le coup d'envoi de son congrès phare

MONTRÉAL, le 26 avril 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) lancera demain matin la 60e édition de son congrès annuel, un rendez-vous incontournable qui réunira à Saint-Hyacinthe les principaux acteurs du secteur autour d'un thème mettant en valeur six décennies de savoir-faire, de collaboration et d'engagement : L'expertise tournée vers l'avenir.

À l'occasion de ce 60e anniversaire, l'AQTr convie décideurs publics, experts, ingénieurs, gestionnaires et partenaires de l'industrie à réfléchir collectivement aux transformations majeures qui redéfinissent la mobilité au Québec.

« Depuis 60 ans, l'AQTr agit comme un carrefour essentiel pour le partage des connaissances et l'avancement des pratiques en transport. Aujourd'hui, alors que les défis se multiplient, notamment avec l'électrification, le maintien des actifs, le financement, l'acceptabilité sociale, il est plus important que jamais de rassembler les expertises et de travailler de manière concertée », souligne Édith Rochette, présidente-directrice générale de l'AQTr.

Un secteur en transformation accélérée

Dans un contexte marqué par l'urgence climatique, la pression sur les infrastructures et l'évolution rapide des habitudes de mobilité, le congrès propose une programmation riche et diversifiée. Les discussions porteront notamment sur :

l'entretien et la modernisation des infrastructures;

l'intégration des réseaux et des modes de transport;

les innovations en mobilité intelligente;

les grands projets structurants au Québec.

Au fil des conférences, panels et ateliers, les participants seront appelés à explorer des solutions concrètes pour bâtir des systèmes de transport plus durables, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des citoyens.

Des conférenciers prestigieux et des moments charnières

Lundi le 27 avril 12 h 00

Déjeuner d'ouverture du 60e Congrès avec Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit. Nous procéderons également à la remise du prix Josef-Hode-Keyser et du prix Guy-Paré.

Mardi 28 avril 8 h 30

Panel PIARC-Québec - Association mondiale de la route

Mardi 28 avril 12 h 00

Déjeuner-causerie avec Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Mercredi 29 avril à 8 h 30

Petit-déjeuner avec Renée Amilcar, Présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec

Un rendez-vous clé pour l'avenir des transports

Plus qu'un événement, le Congrès de l'AQTr s'impose depuis six décennies comme un lieu privilégié de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs du milieu. Cette édition anniversaire se veut à la fois un moment de réflexion et un appel à l'action. L'AQTr réaffirme ainsi son rôle de catalyseur, en favorisant les échanges, en valorisant l'expertise québécoise et en contribuant activement à l'évolution des pratiques.

À propos de l'AQTr

Fondée il y a 60 ans, l'Association québécoise des transports est un acteur clé du secteur de la mobilité au Québec. Elle regroupe des professionnels issus des milieux public, privé et académique et œuvre à promouvoir l'excellence, l'innovation et le partage des connaissances en transport.

SOURCE Association québécoise des transports (AQTr)

Renseignements : Mylène Denicolaï, directrice des communications et du marketing, 514 592-1487, [email protected]