L'AQTIS 514 IATSE et l'AQPM trouvent un terrain d'entente après des mois de négociation

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et l'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 IATSE, affiliée à la FTQ sont heureuses d'annoncer être parvenues, après plusieurs mois de négociation, à conclure des ententes de principe dans les secteurs du film, de la télévision et des nouveaux médias. Ces ententes seront soumises pour ratification aux instances respectives des deux associations d'ici le début du printemps. Aucun commentaire ne sera formulé sur leur contenu avant que les producteur-trice-s et les technicien-ne-s aient eu l'occasion d'en prendre connaissance et se soient prononcé-e-s.

Selon le président de l'AQTIS 514 IATSE, M. Christian Lemay : « Ces ententes de principe ont été conclues sur un fond de profond changement dans l'industrie de l'audiovisuel. Nous sommes fiers d'arriver à des résultats qui s'inscrivent dans notre mission : celle de veiller à l'amélioration des conditions socioéconomiques de nos membres. Nos techniciennes et techniciens pourront continuer à exercer leurs métiers avec dignité grâce à des conditions de travail bonifiées qui tiennent compte de leur réalité. Notre comité de négociation recommandera l'acceptation de cette entente de principe et nous sommes confiants que nos membres reconnaîtront la valeur de celle-ci. »

De son côté, la présidente-directrice générale de l'AQPM, Hélène Messier, a indiqué que : « Les ententes de principe intervenues entre les parties vont permettre aux producteurs de continuer à offrir au public québécois des œuvres de qualité avec des équipes professionnelles de haut niveau malgré les coûts additionnels qu'elles entraînent dans un contexte déjà difficile. Ces ententes reflètent un véritable compromis entre les parties et le comité de négociation en recommandera l'acceptation au conseil d'administration et aux membres de l'AQPM au cours des prochaines semaines. »

L'AQTIS 514 IATSE et l'AQPM tiennent à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes impliquées dans le processus ayant mené à la conclusion de ces ententes.

À PROPOS DE L'AQTIS 514 IATSE

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

NOS PLATEFORMES NUMÉRIQUES

https://aqtis514iatse.com/fr/

https://www.facebook.com/aqtis514iatse

https://www.instagram.com/aqtis514iatse/

https://www.linkedin.com/company/aqtis514iatse

À propos de l'AQPM

L'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) conseille, représente et accompagne les entreprises de production indépendante en cinéma, en télévision et en web. Elle compte parmi ses membres plus de 160 entreprises québécoises dont les productions sont reconnues au Québec et à l'étranger.

Suivez-nous à partir de nos plateformes numériques

https://www.facebook.com/aqpmcineteleweb?locale=fr_CA

https://www.linkedin.com/company/660266/admin/feed/posts/

https://twitter.com/Aqpmcineteleweb

SOURCE AQTIS 514 IATSE

Renseignements: SOURCES : AQTIS 514 IATSE, Marie-Josée Rivard, Directrice des communications et de la formation professionnelle, 514 773-3351 | [email protected]; Priscilla Poirier, Responsable des communications de l'AQPM, 514 397-8600 poste 227 | [email protected]