L'AQTIS 514 IATSE dévoile sa nouvelle image de marque

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 IATSE, affiliée à la FTQ, est heureuse de dévoiler sa nouvelle image de marque et d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site internet. La naissance d'une nouvelle organisation qui rassemble trois entités était l'occasion idéale pour créer une image qui reflète l'identité de ses membres.

« L'AQTIS 514 IATSE existe depuis 16 mois seulement, mais nous sommes fiers des accomplissements de notre jeune organisation. Avec les productions qui se multiplient, et les 1100 nouvelles adhésions que nous avons enregistrées au cours de la dernière année, la création de cette image était plus que nécessaire. Beaucoup plus qu'un simple logo, cette image nous représente et elle se déploie de plusieurs façons, pour permettre à nos travailleuses et travailleurs de se l'approprier », déclare Christian Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE.

« Dans le but d'aider nos membres à cheminer dans leur carrière, les faire rayonner et pour les inciter à mieux profiter des avantages offerts par les différents services de l'organisation, nous mettons à leur disposition un nouveau site dont l'architecture et la navigation ont été bonifiées. Cet outil a été repensé pour faciliter l'accès à l'information pour nos membres, les producteurs et tous les joueurs de l'industrie.», affirme Sandrine Archambault, directrice générale de l'AQTIS 514 IATSE.

À PROPOS DE L'AQTIS SECTION LOCALE 514 AIEST

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

NOS PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Renseignements: AQTIS 514 IATSE, Marie-Josée Rivard, Directrice des communications et de la formation professionnelle, 514 773 3351, [email protected]