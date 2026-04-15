L'appui clair des consommateurs aux produits laitiers d'ici et à la gestion de l'offre doit être entendu par les gouvernements

Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec (PLQ)

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Prenant la parole devant ses membres lors de l'assemblée annuelle des PLQ, le président Daniel Gobeil a souligné l'arrivée de la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec, lors de l'assemblée générale annuelle 2026. (Groupe CNW/Les Producteurs de lait du Québec)

« Je tiens à féliciter Christine Fréchette et je lui souhaite bon succès. Mme Fréchette a réitéré, pendant la course à la direction qu'elle allait maintenir la même position que M. Legault à l'effet que la gestion de l'offre est placée à l'intérieur d'une ligne rouge infranchissable, conformément à l'engagement du premier ministre Carney. Elle disait d'ailleurs qu'elle serait prête à aller jusqu'à Washington pour défendre les intérêts du Québec. Nous allons compter sur elle! » a déclaré M. Gobeil.

Rappelons que le premier ministre canadien Marc Carney a pris et maintenu un engagement très ferme dans le cadre de l'examen de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) prévu pour cette année : « La gestion de l'offre ne sera pas sur la table ». Daniel Gobeil s'est aussi adressé à lui pour lui rappeler son engagement : « Nous le jugerons sur les résultats, mais pour nous, ça veut dire aucune ouverture du chapitre laitier de l'ACEUM et aucunes concessions sur les contingents tarifaires! Notre position est plus que raisonnable. Malgré toutes les difficultés que cela posait, nous nous sommes conformés à tous les aspects de l'accord. Nous avons maintenant besoin de stabilité » a-t-il ajouté.

M. Gobeil a d'ailleurs souligné l'appui de la population, évoquant un sondage d'Angus Reid publié en février dernier qui indiquait que 67 % des électeurs ont déclaré que le gouvernement ne devait pas accepter de concession1, même si ça implique une détérioration de la relation avec les Américains.

« On en a parlé beaucoup dans les derniers mois avec l'appétit grandissant pour les produits laitiers riches en protéines. C'est encourageant de voir nos produits locaux et nutritifs continuer d'occuper une place de choix dans l'assiette des consommateurs. C'est une excellente nouvelle pour la croissance de nos marchés et de nos revenus à la ferme. Cet appui clair des consommateurs à nos produits et à la gestion de l'offre doit être entendu par les gouvernements », a ajouté M. Gobeil.

Par ailleurs, le président Gobeil a rappelé que la nouvelle première ministre a aussi promis, notamment, de rembourser les entreprises agricoles en matière de tarification du carbone, de renforcer la présence des aliments québécois dans les établissements publics et d'alléger le fardeau administratif et réglementaire des productrices et producteurs. Des engagements qui vont dans le sens des demandes des producteurs de lait. Les productrices et producteurs ont des attentes considérables au chapitre des budgets agricoles qui représentent actuellement moins de 1 % des dépenses de l'État alors que la moyenne mondiale est de 2 %. « 2 % du budget total, c'est le minimum afin d'assurer un financement stable, prévisible et suffisant des programmes structurants du secteur agricole », a déclaré M. Gobeil. Dans son allocution d'acceptation de la direction de la CAQ, Mme Fréchette a d'ailleurs souligné à deux reprises l'importance de soutenir l'agriculture.

La moitié des 4000 fermes laitières québécoise ont des investissements significatifs à réaliser pour se conformer aux changements du Code de pratiques canadien pour le soin des animaux. « Ça fait trois ans qu'on demande au gouvernement de mettre en place un programme de soutien aux investissements en agriculture. Cette demande va directement dans le sens de la première orientation de la Politique bioalimentaire et n'a surtout rien de démesuré pour un secteur qui contribue de façon aussi importante à l'économie québécoise et à la vitalité de l'ensemble des régions. On s'attend à ce que le gouvernement respecte ses engagements! », a conclu Daniel Gobeil.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 087 fermes laitières qui livrent quelque 3,60 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,61 milliards de dollars. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 649 millions de dollars, en 2025, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

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__________________________ 1 Sondage Angus Reid, février 2026

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

François Dumontier, Directeur - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Bureau : (438) 315-9129, Cellulaire : (514) 713-0530, [email protected]